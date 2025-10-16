От уральского городка к мировым подиумам: Ирина Шейк выступила в показе Victoria's Secret

Ирина Шейк (настоящая фамилия — Шайхлисламова) — одна из самых узнаваемых и высокооплачиваемых моделей современности. Ее имя стало символом успеха, а личная жизнь постоянно привлекает внимание прессы и миллионов поклонников. В ночь на 16 октября Ирина Шейк второй раз приняла участие в шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке. Путь манекенщицы от уральского городка до мировых подиумов — в материале URA.RU.
Детство и семья
Ирина Шайхлисламова родилась 6 января 1986 года в небольшом шахтерском городке Еманжелинске Челябинской области. Ее семья была самой обычной: отец Валерий трудился в шахте, а мать Ольга преподавала музыку в местной школе. Вместе с Ириной росла ее старшая сестра Татьяна.
Сильное влияние на девочек оказывала бабушка Галия, фронтовичка, чья стойкость и трудолюбие стали для будущей модели важным примером: «Я выросла в окружении сильных женщин. Бабушка по отцовской линии была героиней Второй мировой войны и самым добрым и позитивным человеком, которого я когда-либо знала», — рассказывала Ирина.
Детство Ирины нельзя назвать беззаботным. Семья жила скромно, и дети с ранних лет приучались к труду: помогали в огороде, выращивая овощи для пропитания. Когда Ирине было 14 лет, от тяжелой болезни скончался отец.
«Я всегда чувствовала, что родилась в чужом теле. Мне казалось, что я должна была родиться мальчиком... Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что мой отец всегда хотел сына», — передает слова модели Lenta.ru.
С этого момента матери пришлось одной нести на себе заботу о двух дочерях, работая на нескольких работах. Сама Ирина в юности подрабатывала санитаркой в местной больнице, где позже, уже став успешной моделью, финансировала ремонт палат для детей-отказников.
В школе Ирина выделялась своей нестандартной для уральского городка восточной внешностью, унаследованной от отца-татарина. Высокая, худая и смуглая, она нередко сталкивалась с насмешками сверстников, которые дразнили ее «Чунга-Чангой» или «Фанерой».
«Никогда не думала, что мир моды станет такой важной частью моей жизни. Я выросла в маленьком поселке, где даже модных журналов не было. И понятия не имела, что это за работа. Когда меня заметили, мне понадобился почти год, чтобы принять предложение и переехать в Париж», — рассказывала модель в интервью порталу Parents.ru.
Параллельно с общеобразовательной школой Ирина семь лет училась в музыкальной, осваивая фортепиано и хоровое пение. Педагоги отмечали, что на сцене она чувствовала себя уверенно и органично.
Начало карьеры
После окончания школы Ирина переехала в Челябинск, где поступила в экономический колледж. Ее жизнь круто изменилась, когда на нее обратили внимание преподаватели челябинского имидж-клуба «Светлана». Девушка с параметрами 178 см роста и весом около 55 кг идеально подходила для модельного бизнеса. В 2004 году, в возрасте 18 лет, она приняла участие в региональном конкурсе «Супермодель» и одержала победу, получив солидный по тем временам гонорар в 60 тысяч рублей.