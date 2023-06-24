24 июня 2023
23 июня 2023

Курганцы провели молебен, чтобы очистить языческое капище от нечистой силы

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Акция свеча памяти. Курган, свеча памяти, акция свеча памяти
Курганцы провели молебен для очищения древнего языческого памятника от темных сил Фото:

Православные курганцы провели молебен недалеко от древнего языческого капища «Савин-1», чтобы очистить это место от чародейства и бесовских наваждений. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии.

«В молитве участвовали около 20 человек: священники, казаки, сестры милосердия и прихожане разных храмов Курганской епархии. После молебна священнослужители окропили территорию археологического памятника святой водой», — написано на сайте епархии.

Пресс-служба епархии цитирует слова иерея Давида Менщикова, который сказал, что молитва проводится на этом месте ежегодно. В Белозерском округе находится археологический памятник «Савин 1». Рядом, как отмечает пресс-служба епархии, в день летнего солнцестояния собираются неоязычники, чтобы провести свои ритуалы. Поэтому, отмечается на сайте епархии, каждый год православные совершают здесь Литургию, крестный ход и молебен об избавлении от темных сил.

Ранее власти Курганской области сообщали, что для туристов разработан маршрут на «Савин-1». Археологическому памятнику более четырех тысяч лет. По мнению некоторых жителей области, парк может конкурировать с музеем-заповедником «Аркаим».

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Православные курганцы провели молебен недалеко от древнего языческого капища «Савин-1», чтобы очистить это место от чародейства и бесовских наваждений. Об этом сообщается на сайте Курганской епархии. «В молитве участвовали около 20 человек: священники, казаки, сестры милосердия и прихожане разных храмов Курганской епархии. После молебна священнослужители окропили территорию археологического памятника святой водой», — написано на сайте епархии. Пресс-служба епархии цитирует слова иерея Давида Менщикова, который сказал, что молитва проводится на этом месте ежегодно. В Белозерском округе находится археологический памятник «Савин 1». Рядом, как отмечает пресс-служба епархии, в день летнего солнцестояния собираются неоязычники, чтобы провести свои ритуалы. Поэтому, отмечается на сайте епархии, каждый год православные совершают здесь Литургию, крестный ход и молебен об избавлении от темных сил. Ранее власти Курганской области сообщали, что для туристов разработан маршрут на «Савин-1». Археологическому памятнику более четырех тысяч лет. По мнению некоторых жителей области, парк может конкурировать с музеем-заповедником «Аркаим».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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