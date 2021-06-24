В молебне участвовали священники, казаки и прихожане (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белозерском районе (Курганская область) священники с казаками и прихожанами на археологическом памятнике «Савин-1» совершили молебен об избавлении от чародейства и бесовских наваждений. Об этом на своем сайте 24 июня сообщила пресс-служба Курганской епархии.

«Чтобы помочь людям избавиться от влияния темных сил, мы совершаем в этот день в Преображенском храме ночную Божественную литургию, а затем идем крестным ходом на Савин», — цитирует пресс-служба епархии иерея Давида Менщикова, который является настоятелем храма Преображения Господня, расположенного недалеко от Савина. В пресс-службе отметили, что молебен прошел в ночь с 21 на 22 июня.

Отец Давид объяснил, что обычно туда в ночь на 22 июня приезжают неоязычники, чтобы отпраздновать день летнего солнцестояния. Молебен помогли провести прихожане, казаки и сестры милосердия, приехавшие с протоиереем Владимиром Алексеевым из Кургана. Верующие окропили окрестности Савина святой водой.

Археологическому памятнику «Савин-1» более четырех тысяч лет. По мнению некоторых жителей области, парк сможет конкурировать с музеем-заповедником «Аркаим». Ранее власти региона сообщали, что для туристов уже разработан маршрут на «Савин-1».

Молебен провели в Белозерском районе Фото: пресс-служба Курганской епархии

Окрестности памятника окропили святой водой Фото: пресс-служба Курганской епархии