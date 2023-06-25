Пермские общественники выступили за «прозрачность» туристического сбора

26 июня 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Пермские общественники предложили сделать туристический сбор «прозрачным» для жителей края Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Прикамье общественники предложили властям региона раскрыть данные о расходовании туристического сбора за посещение особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщается в посте на странице «Народного фронта Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «С июля вводится сбор по 100 рублей с человека за посещение горы Полюд, ландшафта „Колчимский камень“ и природного парка „Пермский“. Взимать плату планируют через электронные системы», — говорится в посте общественников. По мнению пермских общественников, жители Прикамья имеют право знать, на что тратятся деньги туристического сбора. На странице фронтовиков в соцсети отмечается, что согласно ответу минприроды Пермского края, денежные средства пойдут на содержание природных территорий и развитие их инфраструктуры. Кроме того, общественники предложили властям региона предусмотреть альтернативные способы оплаты туристического сбора, например, после посещения природного парка. Ранее URA.RU писало, что депутаты законодательного собрания Пермского края направили более 30 млн рублей на обустройство туристической инфраструктуры природного парка «Пермский». В этот парк входит также Каменный город.

В Прикамье общественники предложили властям региона раскрыть данные о расходовании туристического сбора за посещение особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщается в посте на странице «Народного фронта Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «С июля вводится сбор по 100 рублей с человека за посещение горы Полюд, ландшафта „Колчимский камень“ и природного парка „Пермский“. Взимать плату планируют через электронные системы», — говорится в посте общественников. По мнению пермских общественников, жители Прикамья имеют право знать, на что тратятся деньги туристического сбора. На странице фронтовиков в соцсети отмечается, что согласно ответу минприроды Пермского края, денежные средства пойдут на содержание природных территорий и развитие их инфраструктуры. Кроме того, общественники предложили властям региона предусмотреть альтернативные способы оплаты туристического сбора, например, после посещения природного парка. Ранее URA.RU писало, что депутаты законодательного собрания Пермского края направили более 30 млн рублей на обустройство туристической инфраструктуры природного парка «Пермский». В этот парк входит также Каменный город.