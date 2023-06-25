Спикер Думы Нижневартовска (ХМАО) Алексей Сатинов и его команда поздравили жену мобилизованного югорчанина с днем рождения. Об этом политик рассказал в соцсети.
«В это воскресенье свой день рождения отмечает Ирина Александровна, супруга нашего земляка, мобилизованного для участия в специальной военной операции. Вместе с моей командой поздравили Ирину Александровну с праздником», — сообщил спикер городской Думы в своем telegram-канале.
Сатинов отметил, что гордится такими жителями Нижневартовска. Супруга бойца сохраняет позитивный настрой, занимается воспитанием детей и ждет мужа, который должен скоро приехать в отпуск из зоны СВО.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами участников СВО из Ишима и Ишимского района. На встрече обсуждались меры поддержки семей мобилизованных, а также были выданы бесплатные абонементы в бассейн и учреждения культуры. Некоторым семьям помогли с жильем и местами в детских садах.
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