25 июня 2023
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23 июня 2023

Депутат из ХМАО поздравил жену участника СВО с праздником. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина сохранила позитивный настрой и ждет супруга Фото:

Спикер Думы Нижневартовска (ХМАО) Алексей Сатинов и его команда поздравили жену мобилизованного югорчанина с днем рождения. Об этом политик рассказал в соцсети.

«В это воскресенье свой день рождения отмечает Ирина Александровна, супруга нашего земляка, мобилизованного для участия в специальной военной операции. Вместе с моей командой поздравили Ирину Александровну с праздником», — сообщил спикер городской Думы в своем telegram-канале.

Сатинов отметил, что гордится такими жителями Нижневартовска. Супруга бойца сохраняет позитивный настрой, занимается воспитанием детей и ждет мужа, который должен скоро приехать в отпуск из зоны СВО.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами участников СВО из Ишима и Ишимского района. На встрече обсуждались меры поддержки семей мобилизованных, а также были выданы бесплатные абонементы в бассейн и учреждения культуры. Некоторым семьям помогли с жильем и местами в детских садах.

Спикер Думы Нижневартовска Алексей Сатинов поздравил с днем рождению супругу бойца из зоны СВО
Спикер Думы Нижневартовска Алексей Сатинов поздравил с днем рождению супругу бойца из зоны СВО

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Спикер Думы Нижневартовска (ХМАО) Алексей Сатинов и его команда поздравили жену мобилизованного югорчанина с днем рождения. Об этом политик рассказал в соцсети. «В это воскресенье свой день рождения отмечает Ирина Александровна, супруга нашего земляка, мобилизованного для участия в специальной военной операции. Вместе с моей командой поздравили Ирину Александровну с праздником», — сообщил спикер городской Думы в своем telegram-канале. Сатинов отметил, что гордится такими жителями Нижневартовска. Супруга бойца сохраняет позитивный настрой, занимается воспитанием детей и ждет мужа, который должен скоро приехать в отпуск из зоны СВО. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами участников СВО из Ишима и Ишимского района. На встрече обсуждались меры поддержки семей мобилизованных, а также были выданы бесплатные абонементы в бассейн и учреждения культуры. Некоторым семьям помогли с жильем и местами в детских садах.
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