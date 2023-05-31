31 мая 2023

Губернатор Моор встретился с женами участников СВО из Тюменской области. Фото

Губернатор Александр Моор встретился с женами участников СВО из Тюменской области
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Совещание о реализации национальных проектов с министром финансов Антоном Силуановым. Тюмень, моор александр, портрет
Александр Моор встретился с женами участников СВО из Ишимского района Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами участников СВО из Ишима и Ишимского района. Об это глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Парни из Ишима и Ишимского района сейчас защищают Отечество в рамках специальной военной операции. Вчера встретился с их женами. Рад, что могу ответить на вопросы этих милых женщин, каждая из которых ждет своего героя домой. Пообщались, обсудили меры поддержки семей мобилизованных. Услышал слова благодарности в адрес социальных гостиных», — заявил Моор в своей публикации.

Он добавил, что многие семьи военнослужащих воспользовались помощью юристов и психологов. Также им были выданы бесплатные абонементы в бассейн и учреждения культуры. Некоторым семьям помогли с жильем и местами в детских садах.

31 мая в Тюмени открылось отделение фонда помощи ветеранам и участникам СВО «Защитники Отечества.» Там военнослужащим оказывается всестороння помощь. В том числе, юридическая и социальная.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами военнослужащих
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами военнослужащих

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами участников СВО из Ишима и Ишимского района. Об это глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Парни из Ишима и Ишимского района сейчас защищают Отечество в рамках специальной военной операции. Вчера встретился с их женами. Рад, что могу ответить на вопросы этих милых женщин, каждая из которых ждет своего героя домой. Пообщались, обсудили меры поддержки семей мобилизованных. Услышал слова благодарности в адрес социальных гостиных», — заявил Моор в своей публикации. Он добавил, что многие семьи военнослужащих воспользовались помощью юристов и психологов. Также им были выданы бесплатные абонементы в бассейн и учреждения культуры. Некоторым семьям помогли с жильем и местами в детских садах. 31 мая в Тюмени открылось отделение фонда помощи ветеранам и участникам СВО «Защитники Отечества.» Там военнослужащим оказывается всестороння помощь. В том числе, юридическая и социальная. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.
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