Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами участников СВО из Ишима и Ишимского района. Об это глава региона рассказал в своем telegram-канале.
«Парни из Ишима и Ишимского района сейчас защищают Отечество в рамках специальной военной операции. Вчера встретился с их женами. Рад, что могу ответить на вопросы этих милых женщин, каждая из которых ждет своего героя домой. Пообщались, обсудили меры поддержки семей мобилизованных. Услышал слова благодарности в адрес социальных гостиных», — заявил Моор в своей публикации.
Он добавил, что многие семьи военнослужащих воспользовались помощью юристов и психологов. Также им были выданы бесплатные абонементы в бассейн и учреждения культуры. Некоторым семьям помогли с жильем и местами в детских садах.
31 мая в Тюмени открылось отделение фонда помощи ветеранам и участникам СВО «Защитники Отечества.» Там военнослужащим оказывается всестороння помощь. В том числе, юридическая и социальная.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами военнослужащих
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с женами участников СВО из Ишима и Ишимского района. Об это глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Парни из Ишима и Ишимского района сейчас защищают Отечество в рамках специальной военной операции. Вчера встретился с их женами. Рад, что могу ответить на вопросы этих милых женщин, каждая из которых ждет своего героя домой. Пообщались, обсудили меры поддержки семей мобилизованных. Услышал слова благодарности в адрес социальных гостиных», — заявил Моор в своей публикации. Он добавил, что многие семьи военнослужащих воспользовались помощью юристов и психологов. Также им были выданы бесплатные абонементы в бассейн и учреждения культуры. Некоторым семьям помогли с жильем и местами в детских садах. 31 мая в Тюмени открылось отделение фонда помощи ветеранам и участникам СВО «Защитники Отечества.» Там военнослужащим оказывается всестороння помощь. В том числе, юридическая и социальная. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик.