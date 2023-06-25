25 июня 2023

Друг погибшего в «Титане» миллиардера отговаривал его от погружения к «Титанику»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, батискаф, подводный флот, глубоководный спускаемый аппарат, гса, северный флот
Друг погибшего считал, что бастикаф небезопасен Фото:
новость из сюжета
Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту

Американский предприниматель Виктор Весково призывал своего друга миллиардера Хэмиша Хардинга отказаться от погружения на батискафе «Титан» к затонувшему кораблю «Титаник». Об этом Владимир Весково заявил в интервью.

«Я говорил с Хардингом и сказал ему, что не должен пользоваться этим чертовым подводным аппаратом. Я сообщил Хэмишу о моих серьезных опасениях по поводу Ocean Gate конструкции, безопасности и их манеры работать», — заявил Владимир Весково в интервью The Sunday Times.

По словам предпринимателя, его друг не стал слушать совет и решил испытать свою судьбу. Теперь Весково жалеет, что был не нашел нужных слов, чтобы отговорить друга от погружения к «Титанику».

Ранее URA.RU сообщало, что батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Позднее судно перестало выходить на связь. Теперь компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate считает всех членов экипажа погибшими.

О подробностях мятежа Пригожина в круглосуточном режиме читайте в телеграм-канале URA.RU. Подписывайтесь.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американский предприниматель Виктор Весково призывал своего друга миллиардера Хэмиша Хардинга отказаться от погружения на батискафе «Титан» к затонувшему кораблю «Титаник». Об этом Владимир Весково заявил в интервью. «Я говорил с Хардингом и сказал ему, что не должен пользоваться этим чертовым подводным аппаратом. Я сообщил Хэмишу о моих серьезных опасениях по поводу Ocean Gate конструкции, безопасности и их манеры работать», — заявил Владимир Весково в интервью The Sunday Times. По словам предпринимателя, его друг не стал слушать совет и решил испытать свою судьбу. Теперь Весково жалеет, что был не нашел нужных слов, чтобы отговорить друга от погружения к «Титанику». Ранее URA.RU сообщало, что батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Позднее судно перестало выходить на связь. Теперь компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate считает всех членов экипажа погибшими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...