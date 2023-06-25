Друг погибшего в «Титане» миллиардера отговаривал его от погружения к «Титанику»

Американский предприниматель Виктор Весково призывал своего друга миллиардера Хэмиша Хардинга отказаться от погружения на батискафе «Титан» к затонувшему кораблю «Титаник». Об этом Владимир Весково заявил в интервью.
«Я говорил с Хардингом и сказал ему, что не должен пользоваться этим чертовым подводным аппаратом. Я сообщил Хэмишу о моих серьезных опасениях по поводу Ocean Gate конструкции, безопасности и их манеры работать», — заявил Владимир Весково в интервью The Sunday Times.
По словам предпринимателя, его друг не стал слушать совет и решил испытать свою судьбу. Теперь Весково жалеет, что был не нашел нужных слов, чтобы отговорить друга от погружения к «Титанику».
Ранее URA.RU сообщало, что батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Позднее судно перестало выходить на связь. Теперь компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate считает всех членов экипажа погибшими.
Американский предприниматель Виктор Весково призывал своего друга миллиардера Хэмиша Хардинга отказаться от погружения на батискафе «Титан» к затонувшему кораблю «Титаник». Об этом Владимир Весково заявил в интервью. «Я говорил с Хардингом и сказал ему, что не должен пользоваться этим чертовым подводным аппаратом. Я сообщил Хэмишу о моих серьезных опасениях по поводу Ocean Gate конструкции, безопасности и их манеры работать», — заявил Владимир Весково в интервью The Sunday Times. По словам предпринимателя, его друг не стал слушать совет и решил испытать свою судьбу. Теперь Весково жалеет, что был не нашел нужных слов, чтобы отговорить друга от погружения к «Титанику». Ранее URA.RU сообщало, что батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Позднее судно перестало выходить на связь. Теперь компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate считает всех членов экипажа погибшими.