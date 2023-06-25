Друг погибшего в «Титане» миллиардера отговаривал его от погружения к «Титанику»

26 июня 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Друг погибшего считал, что бастикаф небезопасен Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Американский предприниматель Виктор Весково призывал своего друга миллиардера Хэмиша Хардинга отказаться от погружения на батискафе «Титан» к затонувшему кораблю «Титаник». Об этом Владимир Весково заявил в интервью. «Я говорил с Хардингом и сказал ему, что не должен пользоваться этим чертовым подводным аппаратом. Я сообщил Хэмишу о моих серьезных опасениях по поводу Ocean Gate конструкции, безопасности и их манеры работать», — заявил Владимир Весково в интервью The Sunday Times . По словам предпринимателя, его друг не стал слушать совет и решил испытать свою судьбу. Теперь Весково жалеет, что был не нашел нужных слов, чтобы отговорить друга от погружения к «Титанику». Ранее URA.RU сообщало, что батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Позднее судно перестало выходить на связь. Теперь компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate считает всех членов экипажа погибшими.

Американский предприниматель Виктор Весково призывал своего друга миллиардера Хэмиша Хардинга отказаться от погружения на батискафе «Титан» к затонувшему кораблю «Титаник». Об этом Владимир Весково заявил в интервью. «Я говорил с Хардингом и сказал ему, что не должен пользоваться этим чертовым подводным аппаратом. Я сообщил Хэмишу о моих серьезных опасениях по поводу Ocean Gate конструкции, безопасности и их манеры работать», — заявил Владимир Весково в интервью The Sunday Times. По словам предпринимателя, его друг не стал слушать совет и решил испытать свою судьбу. Теперь Весково жалеет, что был не нашел нужных слов, чтобы отговорить друга от погружения к «Титанику». Ранее URA.RU сообщало, что батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Позднее судно перестало выходить на связь. Теперь компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate считает всех членов экипажа погибшими.