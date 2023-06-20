The Telegraph: США запретили британской компании спасти экипаж пропавшего батискафа

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, батискаф, подводный флот, глубоководный спускаемый аппарат, гса, северный флот
Команда спасателей до сих пор не получила разрешения на выход из аэропорта, сообщает The Telegraph Фото:

Правительство США не разрешило британским специалистам из компании Magellan Limited провести поиска битискафа, с которым потерялась связь во время экспедиции к обломкам «Титаника». Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

«Дистанционно управляемому транспортному средству, способному вытащить поврежденный подводный Титан из Атлантики, правительство США не разрешило присоединиться к спасательной операции», — написали в материале издания. Там уточнили, что команда специалистов-спасателей Magellan Limited ожидает выхода из аэропорта с вечера 19 июня, однако разрешение до сих пор не получено.

Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. URA.RU приводило сводку, что известно о происшествии на данный момент. Сообщается, что запас кислорода у судна рассчитан на 72 часа, передает Life.

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Правительство США не разрешило британским специалистам из компании Magellan Limited провести поиска битискафа, с которым потерялась связь во время экспедиции к обломкам «Титаника». Об этом сообщает британское издание The Telegraph. «Дистанционно управляемому транспортному средству, способному вытащить поврежденный подводный Титан из Атлантики, правительство США не разрешило присоединиться к спасательной операции», — написали в материале издания. Там уточнили, что команда специалистов-спасателей Magellan Limited ожидает выхода из аэропорта с вечера 19 июня, однако разрешение до сих пор не получено. Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. URA.RU приводило сводку, что известно о происшествии на данный момент. Сообщается, что запас кислорода у судна рассчитан на 72 часа, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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