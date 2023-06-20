The Telegraph: США запретили британской компании спасти экипаж пропавшего батискафа 20 июня 2023 в 19:02 Размер текста - 17 + Команда спасателей до сих пор не получила разрешения на выход из аэропорта, сообщает The Telegraph Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Правительство США не разрешило британским специалистам из компании Magellan Limited провести поиска битискафа, с которым потерялась связь во время экспедиции к обломкам «Титаника». Об этом сообщает британское издание The Telegraph. «Дистанционно управляемому транспортному средству, способному вытащить поврежденный подводный Титан из Атлантики, правительство США не разрешило присоединиться к спасательной операции», — написали в материале издания. Там уточнили, что команда специалистов-спасателей Magellan Limited ожидает выхода из аэропорта с вечера 19 июня, однако разрешение до сих пор не получено. Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. URA.RU приводило сводку, что известно о происшествии на данный момент. Сообщается, что запас кислорода у судна рассчитан на 72 часа, передает Life . Правительство США не разрешило британским специалистам из компании Magellan Limited провести поиска битискафа, с которым потерялась связь во время экспедиции к обломкам «Титаника». Об этом сообщает британское издание The Telegraph. «Дистанционно управляемому транспортному средству, способному вытащить поврежденный подводный Титан из Атлантики, правительство США не разрешило присоединиться к спасательной операции», — написали в материале издания. Там уточнили, что команда специалистов-спасателей Magellan Limited ожидает выхода из аэропорта с вечера 19 июня, однако разрешение до сих пор не получено. Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. URA.RU приводило сводку, что известно о происшествии на данный момент. Сообщается, что запас кислорода у судна рассчитан на 72 часа, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям