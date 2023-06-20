The Telegraph: США запретили британской компании спасти экипаж пропавшего батискафа

Правительство США не разрешило британским специалистам из компании Magellan Limited провести поиска битискафа, с которым потерялась связь во время экспедиции к обломкам «Титаника». Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
«Дистанционно управляемому транспортному средству, способному вытащить поврежденный подводный Титан из Атлантики, правительство США не разрешило присоединиться к спасательной операции», — написали в материале издания. Там уточнили, что команда специалистов-спасателей Magellan Limited ожидает выхода из аэропорта с вечера 19 июня, однако разрешение до сих пор не получено.
Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. URA.RU приводило сводку, что известно о происшествии на данный момент. Сообщается, что запас кислорода у судна рассчитан на 72 часа, передает
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