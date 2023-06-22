CNN: компания OceanGate считает экипаж пропавшего батискафа «Титан» погибшим

23 июня 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

Компания-оператор батискафа «Титан» заявила, что на борту находились глава организации, миллиардер Хамиш Хардинг и еще три человека Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate считает всех членов экипажа погибшими. Об этом говорится в заявлении компании. «Это очень печальное время для всего исследовательского сообщества и для каждого из членов семей погибших в море», — говорится в тексте заявления, пишет CNN. «Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, пропали без вести», — заявила OceanGate. Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. Бывший капитан батискафа Костас Токтаридис считает, что есть три версии произошедшего с батискафом в Атлантике. Один из сценарией — это поступление воды, что очень опасно при таком давлении, так как внешнее давление составляет 370 бар на глубине 3700 метров. Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон допустил, что экипаж уже погиб. Воздух в батискафе должен был закончится еще 22 июня.

Компания-оператор пропавшего батискафа «Титан» OceanGate считает всех членов экипажа погибшими. Об этом говорится в заявлении компании. «Это очень печальное время для всего исследовательского сообщества и для каждого из членов семей погибших в море», — говорится в тексте заявления, пишет CNN. «Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, пропали без вести», — заявила OceanGate. Батискаф с туристами отправился исследовать затонувший лайнер «Титаник» 19 июня. Спустя час и 45 минут судно перестало выходить на связь. Бывший капитан батискафа Костас Токтаридис считает, что есть три версии произошедшего с батискафом в Атлантике. Один из сценарией — это поступление воды, что очень опасно при таком давлении, так как внешнее давление составляет 370 бар на глубине 3700 метров. Почетный профессор Сиракузского университета Джефф Карсон допустил, что экипаж уже погиб. Воздух в батискафе должен был закончится еще 22 июня.