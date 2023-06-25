25 июня 2023

Представитель РФ в МВФ предсказал глобальные изменения в мировой экономике

Представитель РФ в МВФ: мировую экономику ждет фрагментация
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Процесс фрагментации будет продолжаться, считает Можин Фото:

Фрагментация мировой экономики становится неизбежной из-за использования Западом в качестве оружия международной торговли и финансов — доллара и евро. Об этом заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой», — сообщил он в интервью РИА Новости. Можин указал в качестве примера необратимости фрагментации экономики последствия санкций против России, которые привели к временному исчезновению некоторых товаров.

По его словам, весь мир обратил внимание на то, что глобализация заставляет идти по пути специализации в ущерб диверсификации экономики. В связи с этим он считает, что процесс фрагментацией не завершится.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что исключение России из мировой экономики навредит авторам этих идей. Он отметил, что в результате своих действий европейские страны переживают инфляцию, растущие цены на энергоресурсы, передает телеканал 360. По словам бывшего министра финансов РФ Михаила Задорнова, мировая экономика уже достигла серьезного кризиса, что происходит впервые с 2008 года, пишет «Царьград».

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Фрагментация мировой экономики становится неизбежной из-за использования Западом в качестве оружия международной торговли и финансов — доллара и евро. Об этом заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. «Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой», — сообщил он в интервью РИА Новости. Можин указал в качестве примера необратимости фрагментации экономики последствия санкций против России, которые привели к временному исчезновению некоторых товаров. По его словам, весь мир обратил внимание на то, что глобализация заставляет идти по пути специализации в ущерб диверсификации экономики. В связи с этим он считает, что процесс фрагментацией не завершится. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что исключение России из мировой экономики навредит авторам этих идей. Он отметил, что в результате своих действий европейские страны переживают инфляцию, растущие цены на энергоресурсы, передает телеканал 360. По словам бывшего министра финансов РФ Михаила Задорнова, мировая экономика уже достигла серьезного кризиса, что происходит впервые с 2008 года, пишет «Царьград».
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