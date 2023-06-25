ГИБДД призвала екатеринбуржцев отказаться от энергетиков

26 июня 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

ГИБДД не рекомендует водителям употреблять энергетики за рулем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Энергетики приводят к сильному возбуждению нервной системы и у водителей создается впечатление, что появилась дополнительная энергия. Однако спустя полчаса действие напитка кончится, и реакция притупится, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «У водителя создается ложное чувство, что энергии хоть отбавляй, на самом деле ее хватит максимум на 20-30 минут. Как только действие закончится, реакция водителя притупится», — сообщили в пресс-службе ведомства. В энергетиках содержатся высокие концентрации кофеина, сахара, таурина и других стимулирующих добавок, что вредит желудку. «Если на коротких дистанциях энергетик еще может сработать, то для долгой поездки не подходит совсем», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Энергетики приводят к сильному возбуждению нервной системы и у водителей создается впечатление, что появилась дополнительная энергия. Однако спустя полчаса действие напитка кончится, и реакция притупится, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «У водителя создается ложное чувство, что энергии хоть отбавляй, на самом деле ее хватит максимум на 20-30 минут. Как только действие закончится, реакция водителя притупится», — сообщили в пресс-службе ведомства. В энергетиках содержатся высокие концентрации кофеина, сахара, таурина и других стимулирующих добавок, что вредит желудку. «Если на коротких дистанциях энергетик еще может сработать, то для долгой поездки не подходит совсем», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.