25 июня 2023

ГИБДД призвала екатеринбуржцев отказаться от энергетиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, автомобилист, такси, водитель, руль, автовладелец
ГИБДД не рекомендует водителям употреблять энергетики за рулем Фото:

Энергетики приводят к сильному возбуждению нервной системы и у водителей создается впечатление, что появилась дополнительная энергия. Однако спустя полчаса действие напитка кончится, и реакция притупится, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«У водителя создается ложное чувство, что энергии хоть отбавляй, на самом деле ее хватит максимум на 20-30 минут. Как только действие закончится, реакция водителя притупится», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В энергетиках содержатся высокие концентрации кофеина, сахара, таурина и других стимулирующих добавок, что вредит желудку. «Если на коротких дистанциях энергетик еще может сработать, то для долгой поездки не подходит совсем», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

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Энергетики приводят к сильному возбуждению нервной системы и у водителей создается впечатление, что появилась дополнительная энергия. Однако спустя полчаса действие напитка кончится, и реакция притупится, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «У водителя создается ложное чувство, что энергии хоть отбавляй, на самом деле ее хватит максимум на 20-30 минут. Как только действие закончится, реакция водителя притупится», — сообщили в пресс-службе ведомства. В энергетиках содержатся высокие концентрации кофеина, сахара, таурина и других стимулирующих добавок, что вредит желудку. «Если на коротких дистанциях энергетик еще может сработать, то для долгой поездки не подходит совсем», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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