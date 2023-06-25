Аналитики назвали отрасль с максимальной зарплатой в Кургане

Эксперты назвали отрасль, где больше всего платят в Кургане Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Кургане обрабатывающие производства стали отраслью с самой высокой зарплатой. Данные об этом приводят в статистике исследователи РИА Новости.

«Отрасль с наивысшим заработком в Кугане — обрабатывающие производства. Средняя зарплата — 51 тысяча рублей», — указано в данных статистики. Регион занял 88 место в рейтинге по России.

По данным исследования, в 2022 году номинальные зарплаты в России в среднем выросли на 14,1%, в первом квартале 2023 года рост составил 2,6%. В денежном выражении, как отмечает издание, зарплаты на 1 апреля 2023 года были в среднем на 8 тысяч рублей больше, чем на 1 января 2022-го (57 тысяч с учетом выплаты НДФЛ против 49 тысяч).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области по итогам 2022 года, отраслью с самой высокой зарплатой стал сухопутный транспорт. В этой сфере средняя зарплата достигла 54 тысячи рублей.