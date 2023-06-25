25 июня 2023
24 июня 2023

Аналитики назвали отрасль с максимальной зарплатой в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты назвали отрасль, где больше всего платят в Кургане Фото:

В Кургане обрабатывающие производства стали отраслью с самой высокой зарплатой. Данные об этом приводят в статистике исследователи РИА Новости.

«Отрасль с наивысшим заработком в Кугане — обрабатывающие производства. Средняя зарплата — 51 тысяча рублей», — указано в данных статистики. Регион занял 88 место в рейтинге по России.

По данным исследования, в 2022 году номинальные зарплаты в России в среднем выросли на 14,1%, в первом квартале 2023 года рост составил 2,6%. В денежном выражении, как отмечает издание, зарплаты на 1 апреля 2023 года были в среднем на 8 тысяч рублей больше, чем на 1 января 2022-го (57 тысяч с учетом выплаты НДФЛ против 49 тысяч).

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области по итогам 2022 года, отраслью с самой высокой зарплатой стал сухопутный транспорт. В этой сфере средняя зарплата достигла 54 тысячи рублей.

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В Кургане обрабатывающие производства стали отраслью с самой высокой зарплатой. Данные об этом приводят в статистике исследователи РИА Новости. «Отрасль с наивысшим заработком в Кугане — обрабатывающие производства. Средняя зарплата — 51 тысяча рублей», — указано в данных статистики. Регион занял 88 место в рейтинге по России. По данным исследования, в 2022 году номинальные зарплаты в России в среднем выросли на 14,1%, в первом квартале 2023 года рост составил 2,6%. В денежном выражении, как отмечает издание, зарплаты на 1 апреля 2023 года были в среднем на 8 тысяч рублей больше, чем на 1 января 2022-го (57 тысяч с учетом выплаты НДФЛ против 49 тысяч). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области по итогам 2022 года, отраслью с самой высокой зарплатой стал сухопутный транспорт. В этой сфере средняя зарплата достигла 54 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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