На курганский рынок заходит новая управкомпания из Тюмени

09 сентября 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

За курганскими домами будет следить тюменская управкомпания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Обслуживать многоквартирные дома в Кургане будет управляющая компания из Тюмени. Соответствующую лицензию получила ООО «УК «Победа». Об этом сообщается в telegram-канале Государственной жилищной инспекции региона. «В начале сентября состоялось заседание лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Курганской области. <…> Было принято решение о выдаче лицензии ООО «УК «Победа» из Тюмени», — говорится в сообщении. Также лицензию получила компания ООО «Брусника. Управление домами Курган». По данным сервиса СБИС, в тюменской управкомпании «Победа» работает всего один сотрудник. Согласно отчету о должной осмотрительности, компания не отвечает на требования налоговой, а также имеет задолженности по заработной плате. При этом отмечается, что УК не имеет долгов по налогам и кредитным платежам.

Обслуживать многоквартирные дома в Кургане будет управляющая компания из Тюмени. Соответствующую лицензию получила ООО «УК «Победа». Об этом сообщается в telegram-канале Государственной жилищной инспекции региона. «В начале сентября состоялось заседание лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Курганской области. <…> Было принято решение о выдаче лицензии ООО «УК «Победа» из Тюмени», — говорится в сообщении. Также лицензию получила компания ООО «Брусника. Управление домами Курган». По данным сервиса СБИС, в тюменской управкомпании «Победа» работает всего один сотрудник. Согласно отчету о должной осмотрительности, компания не отвечает на требования налоговой, а также имеет задолженности по заработной плате. При этом отмечается, что УК не имеет долгов по налогам и кредитным платежам.