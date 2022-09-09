На курганский рынок заходит новая управкомпания из Тюмени

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За курганскими домами будет следить тюменская управкомпания Фото:

Обслуживать многоквартирные дома в Кургане будет управляющая компания из Тюмени. Соответствующую лицензию получила ООО «УК «Победа». Об этом сообщается в telegram-канале Государственной жилищной инспекции региона.

«В начале сентября состоялось заседание лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Курганской области. <…> Было принято решение о выдаче лицензии ООО «УК «Победа» из Тюмени», — говорится в сообщении. Также лицензию получила компания ООО «Брусника. Управление домами Курган».

По данным сервиса СБИС, в тюменской управкомпании «Победа» работает всего один сотрудник. Согласно отчету о должной осмотрительности, компания не отвечает на требования налоговой, а также имеет задолженности по заработной плате. При этом отмечается, что УК не имеет долгов по налогам и кредитным платежам.

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Обслуживать многоквартирные дома в Кургане будет управляющая компания из Тюмени. Соответствующую лицензию получила ООО «УК «Победа». Об этом сообщается в telegram-канале Государственной жилищной инспекции региона. «В начале сентября состоялось заседание лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Курганской области. <…> Было принято решение о выдаче лицензии ООО «УК «Победа» из Тюмени», — говорится в сообщении. Также лицензию получила компания ООО «Брусника. Управление домами Курган». По данным сервиса СБИС, в тюменской управкомпании «Победа» работает всего один сотрудник. Согласно отчету о должной осмотрительности, компания не отвечает на требования налоговой, а также имеет задолженности по заработной плате. При этом отмечается, что УК не имеет долгов по налогам и кредитным платежам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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