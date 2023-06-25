Госдума собирается ввести уголовное наказание за русофобию

26 июня 2023 в 08:58 Размер текста - 17 +

В Госдуме РФ разрабатывают новый закон против русофобии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме России началась разработка закона, направленного против русофобии. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. «По русофобии мы сейчас приступили с профильными ведомствами к проработке правовых норм, правовых решений. Надеемся, что уже в ближайшее время представим первые наработки», — заявила Яровая, ее слова приводит газета «Известия». Закон будет распространяться на граждан России и соотечественников. Он будет регулировать вопросы отказа в медицинской помощи и трудоустройстве. Также он будет решать ситуации, связанные с запретом использования русского языка. По словам Яровой, ответственность за русофобию лежит на странах Евросоюза и США. Чтобы регулировать соблюдения норм будущего закона, Яровая планирует обратиться в МИД России. Оно попросит ведомство создать офисы для оказания бесплатной юридической помощи пострадавшим россиянам. После начала спецоперации в странах Европы и США стала развиваться русофобская политика. Россиянам стали отказывать в покупке и снятии квартир в аренду. Русофобия также захватила Интернет. По словам первого замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, YouTubе из-за новых правил монетизации стал орудием в информационной войне. Из-за русофобских настроений Россия не участвовала в ежегодном музыкальном конкурсе «Евровидение». Однако РФ решила создать свой конкурс. Он будет называться «Русовидение». Он пройдет в деревне Грязь, передает портал «Дни ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме России началась разработка закона, направленного против русофобии. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. «По русофобии мы сейчас приступили с профильными ведомствами к проработке правовых норм, правовых решений. Надеемся, что уже в ближайшее время представим первые наработки», — заявила Яровая, ее слова приводит газета «Известия». Закон будет распространяться на граждан России и соотечественников. Он будет регулировать вопросы отказа в медицинской помощи и трудоустройстве. Также он будет решать ситуации, связанные с запретом использования русского языка. По словам Яровой, ответственность за русофобию лежит на странах Евросоюза и США. Чтобы регулировать соблюдения норм будущего закона, Яровая планирует обратиться в МИД России. Оно попросит ведомство создать офисы для оказания бесплатной юридической помощи пострадавшим россиянам. После начала спецоперации в странах Европы и США стала развиваться русофобская политика. Россиянам стали отказывать в покупке и снятии квартир в аренду. Русофобия также захватила Интернет. По словам первого замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, YouTubе из-за новых правил монетизации стал орудием в информационной войне. Из-за русофобских настроений Россия не участвовала в ежегодном музыкальном конкурсе «Евровидение». Однако РФ решила создать свой конкурс. Он будет называться «Русовидение». Он пройдет в деревне Грязь, передает портал «Дни ру».