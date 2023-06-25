25 июня 2023
24 июня 2023

Каждый третий сотрудник офиса в Челябинске конфликтует из-за кондиционеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кондиционер в офисе. Москва, холод, жара, кондиционер
Использование кондиционера стало причиной конфликтов у челябинцев Фото:

В Челябинске кондиционеры стали раздражающим фактором для трети офисных сотрудников. Как рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob, ссоры из-за бытовых приборов перестали быть в коллективах редкостью.

«В Челябинске каждый третий офисный сотрудник конфликтует из-за кондиционеров. О подобных инцидентах этим летом рассказали 32% опрошенных нами сотрудников», — отметили в SuperJob.

При этом большинство респондентов все-таки заявило об отсутствии предмета споров из-за кондиционера. Так ответили 47% представителей офисных профессий. Спорить не о чем у каждого пятого: 21% отметили отсутствие в офисе кондиционера.

Как выяснилось в ходе исследования, наиболее остро дискомфорт по поводу работы освежающей техники ощущают люди в возрасте от 35 до 44 лет. Доля недовольных в данной группе достигла 39%. В то же время минимальные разногласия наблюдаются в возрасте моложе 34 лет. В этой категории граждан использование кондиционера может вызывать нарекания лишь у 24% респондентов. Мужчины раздражаются чаще женщин: 35% против 30% соответственно.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске кондиционеры стали раздражающим фактором для трети офисных сотрудников. Как рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob, ссоры из-за бытовых приборов перестали быть в коллективах редкостью. «В Челябинске каждый третий офисный сотрудник конфликтует из-за кондиционеров. О подобных инцидентах этим летом рассказали 32% опрошенных нами сотрудников», — отметили в SuperJob. При этом большинство респондентов все-таки заявило об отсутствии предмета споров из-за кондиционера. Так ответили 47% представителей офисных профессий. Спорить не о чем у каждого пятого: 21% отметили отсутствие в офисе кондиционера. Как выяснилось в ходе исследования, наиболее остро дискомфорт по поводу работы освежающей техники ощущают люди в возрасте от 35 до 44 лет. Доля недовольных в данной группе достигла 39%. В то же время минимальные разногласия наблюдаются в возрасте моложе 34 лет. В этой категории граждан использование кондиционера может вызывать нарекания лишь у 24% респондентов. Мужчины раздражаются чаще женщин: 35% против 30% соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...