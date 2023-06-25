25 июня 2023
24 июня 2023

Обвиняемый в педофилии челябинский экс-судья умер в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, колючая проволока, тюрьма, забор
Сергею Югову стало плохо в стенах СИЗО, а умер он в городской больнице Фото:

Бывший судья из Коркино (Челябинская область) Сергей Югов, обвиняемый в педофилии и в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, умер в одном из СИЗО Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Югову стало плохо, когда ему по видеосвязи продлевали меру пресечения. Предположительно, сердечный приступ. Тут же вызвали врачей, его увезли в реанимацию. Там Югов и умер», — рассказал источник.

«Один из обвиняемых, содержавшихся в СИЗО-1 ГУФСИН по Челябинской области, 20 июня почувствовал себя плохо. Сотрудники изолятора доставили его в медчасть учреждения и вызвали скорую. Мужчину увезли в одну из больниц Челябинска», — таким комментарием ограничились в пресс-службе регионального ГУФСИН.

В 2018 году сводный брат экс-судьи рассказал полицейским, что Югов с 2013 года якобы вступал в интимную связь с его старшей дочерью и показывал ей порнофильмы, а затем пытался повторить то же самое с младшей дочерью. В ноябре 2019 года бывший судья был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2021 года, по требованию Бастрыкина, Югова заочно арестовали. Разрешение на возбуждение уголовного дела и арест дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Летом 2022 года Югова задержали и отправили в СИЗО. По требованию Бастрыкина, в отношении бывшего судьи было возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Югов вины не признавал.

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Бывший судья из Коркино (Челябинская область) Сергей Югов, обвиняемый в педофилии и в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, умер в одном из СИЗО Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Югову стало плохо, когда ему по видеосвязи продлевали меру пресечения. Предположительно, сердечный приступ. Тут же вызвали врачей, его увезли в реанимацию. Там Югов и умер», — рассказал источник. «Один из обвиняемых, содержавшихся в СИЗО-1 ГУФСИН по Челябинской области, 20 июня почувствовал себя плохо. Сотрудники изолятора доставили его в медчасть учреждения и вызвали скорую. Мужчину увезли в одну из больниц Челябинска», — таким комментарием ограничились в пресс-службе регионального ГУФСИН. В 2018 году сводный брат экс-судьи рассказал полицейским, что Югов с 2013 года якобы вступал в интимную связь с его старшей дочерью и показывал ей порнофильмы, а затем пытался повторить то же самое с младшей дочерью. В ноябре 2019 года бывший судья был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2021 года, по требованию Бастрыкина, Югова заочно арестовали. Разрешение на возбуждение уголовного дела и арест дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ. Летом 2022 года Югова задержали и отправили в СИЗО. По требованию Бастрыкина, в отношении бывшего судьи было возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Югов вины не признавал.
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Ссылки по теме
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