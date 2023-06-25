Обвиняемый в педофилии челябинский экс-судья умер в СИЗО

Сергею Югову стало плохо в стенах СИЗО, а умер он в городской больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший судья из Коркино (Челябинская область) Сергей Югов, обвиняемый в педофилии и в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, умер в одном из СИЗО Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Югову стало плохо, когда ему по видеосвязи продлевали меру пресечения. Предположительно, сердечный приступ. Тут же вызвали врачей, его увезли в реанимацию. Там Югов и умер», — рассказал источник.

«Один из обвиняемых, содержавшихся в СИЗО-1 ГУФСИН по Челябинской области, 20 июня почувствовал себя плохо. Сотрудники изолятора доставили его в медчасть учреждения и вызвали скорую. Мужчину увезли в одну из больниц Челябинска», — таким комментарием ограничились в пресс-службе регионального ГУФСИН.

В 2018 году сводный брат экс-судьи рассказал полицейским, что Югов с 2013 года якобы вступал в интимную связь с его старшей дочерью и показывал ей порнофильмы, а затем пытался повторить то же самое с младшей дочерью. В ноябре 2019 года бывший судья был объявлен в федеральный розыск, а в мае 2021 года, по требованию Бастрыкина, Югова заочно арестовали. Разрешение на возбуждение уголовного дела и арест дала Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Летом 2022 года Югова задержали и отправили в СИЗО. По требованию Бастрыкина, в отношении бывшего судьи было возбуждено еще одно уголовное дело по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Югов вины не признавал.