Бастрыкину разрешили арестовать челябинского судью

ВККС удовлетворила ходатайство Александра Бастрыкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) 31 мая рассмотрела представление главы СКР Александра Бастрыкина, просившего разрешение на арест отставного судьи из Челябинской области Сергея Югова, проходящего по уголовному делу о педофилии. Югов арестован заочно, а пока он находится в розыске.

Как пишет «Право.ру», представитель СКР Василий Тошкаров подтвердил, что Югов в розыске, его пока не нашли. Он также заявил, что рассмотреть ходатайство председателя СКР на ВКС можно, так Югова и его адвоката уведомили о предстоящем заседании, но оба не явились. «ВККС прислушалась, рассмотрела представление и удовлетворила его», — сообщает издание.

В СИЗО Югова поместят только когда найдут. Он скрылся еще на стадии следствия. Объявление о розыске Югова размещено на официальном сайте СКР. Полномочия судьи он сложил в 2017 году, после чего покинул город, но на следственные действия в отношении даже бывших судей надо получить в ВККС.

По словам отца пострадавших детей, все началось в 2013 году, когда его сводный брат Югов, будучи судьей Коркинского горсуда, якобы вступал в интимную связь с его старшей дочерью [ныне совершеннолетней], показывал ей порнофильмы, дарил ей деньги и вещи. Затем он попробовал повторить эти действия по отношению к младшей сестре. Отец обратился в правоохранительные органы и к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой.

Кузнецова направила материалы в главк СКР. По требованию Бастрыкина в отношении Югова возбуждено уголовное дело по ст. 135 и 151 УК РФ — о развратных действиях в отношении несовершеннолетних и вовлечении одной из них в совершение антиобщественных действий.