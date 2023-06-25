25 июня 2023
24 июня 2023

В Курганскую область придет потепление. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев ожидает потепление и дожди Фото:

В Курганской области ожидается потепление. Также синоптики прогнозируют дожди. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«27 июня в Курганской области ожидается до 20 градусов днем и до 11 тепла ночью. Также синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха до 2 июля будет постепенно подниматься. Ожидаются показатели до 24—25 градусов», — указано на сайте Курганского ЦГМС.

Сообщается, что 28 июня температура воздуха днем поднимется до 22 градусов. Ожидается, что будет облачно, без осадков. Ночью температура достигнет 11 градусов. Дожди прогнозируют с 29 июня и до 2 июля. Самый высокий показатель в данный период составит 25 градусов. Синоптики также прогнозируют, что ночью с 27 июня по 2 июля температура воздуха не опустится ниже 11 градусов.

Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал самые дождливые дни в июне. В конце месяца ожидается повышенная вероятность осадков.

В Курганскую область придет потепление
В Курганскую область придет потепление
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В Курганской области ожидается потепление. Также синоптики прогнозируют дожди. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС). «27 июня в Курганской области ожидается до 20 градусов днем и до 11 тепла ночью. Также синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха до 2 июля будет постепенно подниматься. Ожидаются показатели до 24—25 градусов», — указано на сайте Курганского ЦГМС. Сообщается, что 28 июня температура воздуха днем поднимется до 22 градусов. Ожидается, что будет облачно, без осадков. Ночью температура достигнет 11 градусов. Дожди прогнозируют с 29 июня и до 2 июля. Самый высокий показатель в данный период составит 25 градусов. Синоптики также прогнозируют, что ночью с 27 июня по 2 июля температура воздуха не опустится ниже 11 градусов. Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал самые дождливые дни в июне. В конце месяца ожидается повышенная вероятность осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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