В Курганскую область придет потепление

Курганцев ожидает потепление и дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ожидается потепление. Также синоптики прогнозируют дожди. Об этом сообщается на сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (ЦГМС).

«27 июня в Курганской области ожидается до 20 градусов днем и до 11 тепла ночью. Также синоптики прогнозируют дождь. Температура воздуха до 2 июля будет постепенно подниматься. Ожидаются показатели до 24—25 градусов», — указано на сайте Курганского ЦГМС.

Сообщается, что 28 июня температура воздуха днем поднимется до 22 градусов. Ожидается, что будет облачно, без осадков. Ночью температура достигнет 11 градусов. Дожди прогнозируют с 29 июня и до 2 июля. Самый высокий показатель в данный период составит 25 градусов. Синоптики также прогнозируют, что ночью с 27 июня по 2 июля температура воздуха не опустится ниже 11 градусов.

Ранее URA.RU писало, что курганский синоптик-любитель спрогнозировал самые дождливые дни в июне. В конце месяца ожидается повышенная вероятность осадков.