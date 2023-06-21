21 июня 2023

Курганский синоптик-любитель спрогнозировал самые дождливые дни в июне. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, сырость, дождь, дождь в городе
В Курганской области вероятность осадков составит до 79% Фото:

В Курганской области самая большая вероятность дождей в июне прогнозируется 25-го, 26-го, 29-го и 30-го числа. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45».

«Обзорный прогноз температуры на 15 суток. Вероятность осадков. Воскресенье, 25 июня — 79%. Понедельник, 26 июня — 63%. Четверг 29 и пятница 30 июня — 59%. Точность прогноза от 73 до 88%», — указано на сайте синоптика-любителя.

Также в прогнозе указывается, что к концу июня дневная температура достигнет 20 градусов. Первую неделю июля днем ожидается до 24—25 градусов.

Ранее URA.RU писало, что дожди в Курганской области прекратятся к выходным. Об этом сообщал ЦГМС региона. Из-за холодной погоды в Петуховском округе перенесли праздник. Фестиваль грязи, который планировали провести 24 июня, перенесли на 1 июля.

Прогноз погоды на 15 дней от синоптика-любителя Ильи Винштейна
Прогноз погоды на 15 дней от синоптика-любителя Ильи Винштейна

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В Курганской области самая большая вероятность дождей в июне прогнозируется 25-го, 26-го, 29-го и 30-го числа. Об этом сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45». «Обзорный прогноз температуры на 15 суток. Вероятность осадков. Воскресенье, 25 июня — 79%. Понедельник, 26 июня — 63%. Четверг 29 и пятница 30 июня — 59%. Точность прогноза от 73 до 88%», — указано на сайте синоптика-любителя. Также в прогнозе указывается, что к концу июня дневная температура достигнет 20 градусов. Первую неделю июля днем ожидается до 24—25 градусов. Ранее URA.RU писало, что дожди в Курганской области прекратятся к выходным. Об этом сообщал ЦГМС региона. Из-за холодной погоды в Петуховском округе перенесли праздник. Фестиваль грязи, который планировали провести 24 июня, перенесли на 1 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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