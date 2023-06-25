Жители Березников (Пермский край) купили конфеты шоколадной фабрики «Рот Фронт», где обнаружили червей. Фотографию необычной начинки в сладости местные жители опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Конфеты „Рот Фронт“. Вот такой сюрприз», — написал автор фотографии. URA.RU направило запрос информации в адрес шоколадной фабрики, на момент публикации материала ответ не поступил.
В комментариях к посту жители Березников вспомнили, что раньше им в конфетах тоже попадались черви, несмотря на то, что покупали сладости в различных магазинах. «Фу, блин. Постоянно покупаю эти конфеты детям», — прокомментировала пост местная жительница Катя Палехова.
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