Пермяки купили шоколадные конфеты с червями. Фото

26 июня 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Жителям Березников попалась необычная начинка в конфетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Березников (Пермский край) купили конфеты шоколадной фабрики «Рот Фронт», где обнаружили червей. Фотографию необычной начинки в сладости местные жители опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Конфеты „Рот Фронт“. Вот такой сюрприз», — написал автор фотографии. URA.RU направило запрос информации в адрес шоколадной фабрики, на момент публикации материала ответ не поступил. В комментариях к посту жители Березников вспомнили, что раньше им в конфетах тоже попадались черви, несмотря на то, что покупали сладости в различных магазинах. «Фу, блин. Постоянно покупаю эти конфеты детям», — прокомментировала пост местная жительница Катя Палехова. «Начинка» из червей обнаружилась в конфете фабрики «Рот Фронт» Сообщество «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте»

Жители Березников (Пермский край) купили конфеты шоколадной фабрики «Рот Фронт», где обнаружили червей. Фотографию необычной начинки в сладости местные жители опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Конфеты „Рот Фронт“. Вот такой сюрприз», — написал автор фотографии. URA.RU направило запрос информации в адрес шоколадной фабрики, на момент публикации материала ответ не поступил. В комментариях к посту жители Березников вспомнили, что раньше им в конфетах тоже попадались черви, несмотря на то, что покупали сладости в различных магазинах. «Фу, блин. Постоянно покупаю эти конфеты детям», — прокомментировала пост местная жительница Катя Палехова.