25 июня 2023
24 июня 2023

Пермяки купили шоколадные конфеты с червями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, конфеты, торговый центр, покупатели, магазин, супермаркет
Жителям Березников попалась необычная начинка в конфетах Фото:

Жители Березников (Пермский край) купили конфеты шоколадной фабрики «Рот Фронт», где обнаружили червей. Фотографию необычной начинки в сладости местные жители опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Конфеты „Рот Фронт“. Вот такой сюрприз», — написал автор фотографии. URA.RU направило запрос информации в адрес шоколадной фабрики, на момент публикации материала ответ не поступил.

В комментариях к посту жители Березников вспомнили, что раньше им в конфетах тоже попадались черви, несмотря на то, что покупали сладости в различных магазинах. «Фу, блин. Постоянно покупаю эти конфеты детям», — прокомментировала пост местная жительница Катя Палехова.

«Начинка» из червей обнаружилась в конфете фабрики «Рот Фронт»
«Начинка» из червей обнаружилась в конфете фабрики «Рот Фронт»

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Жители Березников (Пермский край) купили конфеты шоколадной фабрики «Рот Фронт», где обнаружили червей. Фотографию необычной начинки в сладости местные жители опубликовали в сообществе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Конфеты „Рот Фронт“. Вот такой сюрприз», — написал автор фотографии. URA.RU направило запрос информации в адрес шоколадной фабрики, на момент публикации материала ответ не поступил. В комментариях к посту жители Березников вспомнили, что раньше им в конфетах тоже попадались черви, несмотря на то, что покупали сладости в различных магазинах. «Фу, блин. Постоянно покупаю эти конфеты детям», — прокомментировала пост местная жительница Катя Палехова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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