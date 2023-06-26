URA.RU стало номинантом премии «Рейтинг Рунета»

26 июня 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

URA.RU участвует в конкурсе «Рейтинг Рунета» среди СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Агентство URA.RU номинировано в премии «Рейтинг Рунета» среди СМИ. В конкурсе участвуют семь сайтов. Проголосовать за URA.RU можно на сайте премии . Среди номинантов также агентство «Моменты». Конкурс «Рейтинг Рунета» проводится каждый год. Для сайтов предусмотрено 29 номинаций. Критериями для оценки являются дизайн сайта, удобство в использовании и в совершении покупки (для e-commerce-номинаций). Голосование началось с 14 июня. Оглашать результаты конкурса будут в ноябре на торжественной церемонии. Просим читателей поддержать наше агентство! URA.RU является крупнейшим интернет-СМИ Уральского региона. Оно возглавило топ-25 самых цитируемых СМИ Свердловской области за первый квартал 2023 года по статистике компании «Медиалогия». Индекс цитируемости составил 1930,61 балла. Это является показателем распространения материалов СМИ. Telegram-канал URA.RU попал в топ-30 самых популярных российских СМИ в апреле. Канал занял 17-е место по версии компании «Медиалогия». URA.RU собрало в апреле почти 70 тысяч просмотров. Рейтинг был составлен по опубликованным десяти постам за месяц.

Агентство URA.RU номинировано в премии «Рейтинг Рунета» среди СМИ. В конкурсе участвуют семь сайтов. Проголосовать за URA.RU можно на сайте премии. Среди номинантов также агентство «Моменты». Конкурс «Рейтинг Рунета» проводится каждый год. Для сайтов предусмотрено 29 номинаций. Критериями для оценки являются дизайн сайта, удобство в использовании и в совершении покупки (для e-commerce-номинаций). Голосование началось с 14 июня. Оглашать результаты конкурса будут в ноябре на торжественной церемонии. Просим читателей поддержать наше агентство! URA.RU является крупнейшим интернет-СМИ Уральского региона. Оно возглавило топ-25 самых цитируемых СМИ Свердловской области за первый квартал 2023 года по статистике компании «Медиалогия». Индекс цитируемости составил 1930,61 балла. Это является показателем распространения материалов СМИ. Telegram-канал URA.RU попал в топ-30 самых популярных российских СМИ в апреле. Канал занял 17-е место по версии компании «Медиалогия». URA.RU собрало в апреле почти 70 тысяч просмотров. Рейтинг был составлен по опубликованным десяти постам за месяц.