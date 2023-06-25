25 июня 2023

Триста тысяч свердловчан не могут улететь из страны из-за долгов

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По сравнению с 2022 годом, в Свердловской области стало больше должников Фото:

Более 300 тысяч жителей Свердловской области не могут вылететь из России из-за долгов. В 2022 году в это время должников было меньше, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону.

«С начала 2023 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 300 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы РФ. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период», — говорится в сообщении приставов.

Из 300 тысяч должников 11 тысяч задолжали по алиментам, 17 тысяч — по налогам. В ведомстве напоминают, что проверить себя на наличие долгов можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области.

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Более 300 тысяч жителей Свердловской области не могут вылететь из России из-за долгов. В 2022 году в это время должников было меньше, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. «С начала 2023 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 300 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы РФ. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период», — говорится в сообщении приставов. Из 300 тысяч должников 11 тысяч задолжали по алиментам, 17 тысяч — по налогам. В ведомстве напоминают, что проверить себя на наличие долгов можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области.
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