Триста тысяч свердловчан не могут улететь из страны из-за долгов

26 июня 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

По сравнению с 2022 годом, в Свердловской области стало больше должников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более 300 тысяч жителей Свердловской области не могут вылететь из России из-за долгов. В 2022 году в это время должников было меньше, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. «С начала 2023 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 300 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы РФ. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период», — говорится в сообщении приставов. Из 300 тысяч должников 11 тысяч задолжали по алиментам, 17 тысяч — по налогам. В ведомстве напоминают, что проверить себя на наличие долгов можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области.

Более 300 тысяч жителей Свердловской области не могут вылететь из России из-за долгов. В 2022 году в это время должников было меньше, сообщили URA.RU в пресс-службе УФССП по региону. «С начала 2023 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 300 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда должников за пределы РФ. Это на 30 тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период», — говорится в сообщении приставов. Из 300 тысяч должников 11 тысяч задолжали по алиментам, 17 тысяч — по налогам. В ведомстве напоминают, что проверить себя на наличие долгов можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области.