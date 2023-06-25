Мэрию курганского округа заставят профинансировать капремонт дома

Курганский суд обязал администрацию Притобольного округа отремонтировать дом для сирот

Мэрия курганского муниципального округа будет ремонтировать некачественный дом для сирот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрию Притобольного муниципального округа (Курганская область) обязали отремонтировать некачественное жилье для сирот, которое было приобретено прежним главой администрации. Информация появилась на сайте районного суда.

«Рассмотрено гражданское дело <…> в интересах четырех жителей к администрации Притобольного района Курганской области о возложении обязанности по капитальному ремонту многоквартирного дома <…> Выслушав пояснения участников процесса, изучив письменные материалы дела, суд исковые требования удовлетворил», — сообщили в суде. Нарушения были выявлены прокуратурой при проверке дома для сирот, купленном мэрией в 2015 году.

Жильцы обратились с жалобами на предоставленное жилье. «Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что все имеющиеся в данном доме недостатки имеют производственный характер и связаны с неудовлетворительным выполнением работ по возведению здания. При передаче жилых помещений лицам их числа детей — сирот уже имели недостатки», — сообщается на сайте суда. После экспертизы администрация выпустила распоряжение «О признании жилых помещений непригодными для проживания». Суд решил, что мэрия должна отремонтировать некачественно построенный дом.

Ранее URA.RU сообщало, что суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы Притобольного района. Экс-руководителя обвиняли в превышении полномочий при принятии жилья для сирот. Суд расценил его действия как халатность и прекратил дело за давностью срока. Прокуратура пытается обжаловать данное решение.