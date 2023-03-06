Бывший глава курганского района избежал наказания по коррупционной статье

Суд Притобольного района прекратил уголовное дело в отношении экс-главы местной администрации Николая Иванова, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Информация появилась на сайте суда.
«Уголовные дела — первая инстанция. Иванов Николай Петрович. Перечень статей: ст. 286 ч.3 п.в; ст. 286 ч.3 п.в УК РФ. Результат в отношении лица: уголовное дело прекращено», — гласит информация в картотеке судебной системы. В качестве причины указано истечение сроков давности уголовного преследования.
Иванов являлся главой Притобольного района в течение четырех лет, с 2012 по 2016 годы. Суд по делу экс-главы начался в июле 2022 года, заседания переносились более 10 раз. По данным источников URA.RU в правоохранительных структурах, уголовное дело в отношении экс-руководителя возбудили несколько лет назад из-за обнаруженных нарушений при строительстве жилья для сирот.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшего руководителя областного департамента судят за превышение должностных полномочий. Экс-чиновника областного правительства обвиняют в принятии жилья для сирот, не соответствующего требованиям, в двух районах Курганской области.
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