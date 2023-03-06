Бывший глава курганского района избежал наказания по коррупционной статье

07 марта 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

С экс-главы курганского района суд снял обвинение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд Притобольного района прекратил уголовное дело в отношении экс-главы местной администрации Николая Иванова, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Информация появилась на сайте суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Иванов Николай Петрович. Перечень статей: ст. 286 ч.3 п.в; ст. 286 ч.3 п.в УК РФ. Результат в отношении лица: уголовное дело прекращено», — гласит информация в картотеке судебной системы. В качестве причины указано истечение сроков давности уголовного преследования. Иванов являлся главой Притобольного района в течение четырех лет, с 2012 по 2016 годы. Суд по делу экс-главы начался в июле 2022 года, заседания переносились более 10 раз. По данным источников URA.RU в правоохранительных структурах, уголовное дело в отношении экс-руководителя возбудили несколько лет назад из-за обнаруженных нарушений при строительстве жилья для сирот. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего руководителя областного департамента судят за превышение должностных полномочий. Экс-чиновника областного правительства обвиняют в принятии жилья для сирот, не соответствующего требованиям, в двух районах Курганской области.

Суд Притобольного района прекратил уголовное дело в отношении экс-главы местной администрации Николая Иванова, которого обвиняли в превышении должностных полномочий. Информация появилась на сайте суда. «Уголовные дела — первая инстанция. Иванов Николай Петрович. Перечень статей: ст. 286 ч.3 п.в; ст. 286 ч.3 п.в УК РФ. Результат в отношении лица: уголовное дело прекращено», — гласит информация в картотеке судебной системы. В качестве причины указано истечение сроков давности уголовного преследования. Иванов являлся главой Притобольного района в течение четырех лет, с 2012 по 2016 годы. Суд по делу экс-главы начался в июле 2022 года, заседания переносились более 10 раз. По данным источников URA.RU в правоохранительных структурах, уголовное дело в отношении экс-руководителя возбудили несколько лет назад из-за обнаруженных нарушений при строительстве жилья для сирот. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего руководителя областного департамента судят за превышение должностных полномочий. Экс-чиновника областного правительства обвиняют в принятии жилья для сирот, не соответствующего требованиям, в двух районах Курганской области.