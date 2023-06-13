Бывшему главе курганского района, избежавшему уголовного наказания, обжалуют приговор

14 июня 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Прокуратура обжалует приговор бывшему главе курганского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Курганской области обжалует приговор экс-главе Притобольного района Николаю Иванову, который был освобожден от ответственности по делу о некачественном жилье для сирот. Информация появилась в судебной системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Иванов Николай Петрович. Вид обжалуемого акта — приговор. Лицо, подавшее жалобу — прокуратура Курганской области», — сообщается в картотеке. Ведомство обжалует решение суда по делу экс-главы Притобольного района, которого обвиняли в превышении должностных полномочий при принятии некачественного жилья для сирот. Иванов принял в 2015 году построенные для сирот некачественные дома и перечислил подрядчику 3,9 млн рублей. На качество четырех квартир пожаловались жильцы, которым они были предоставлены. Суд решил, что действия экс-главы нужно расценивать как халатность. По данному обвинению уже истек срок давности, поэтому уголовное дело было закрыто. Прокуратура обжаловала данное решение в Седьмом кассационном суде. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Притобольного района избежал наказания по уголовному делу. Суд прекратил дело в отношении Иванова, которое рассматривал в течение 2022 года.

Прокуратура Курганской области обжалует приговор экс-главе Притобольного района Николаю Иванову, который был освобожден от ответственности по делу о некачественном жилье для сирот. Информация появилась в судебной системе ГАС «Правосудие». «Уголовные дела — кассация. Иванов Николай Петрович. Вид обжалуемого акта — приговор. Лицо, подавшее жалобу — прокуратура Курганской области», — сообщается в картотеке. Ведомство обжалует решение суда по делу экс-главы Притобольного района, которого обвиняли в превышении должностных полномочий при принятии некачественного жилья для сирот. Иванов принял в 2015 году построенные для сирот некачественные дома и перечислил подрядчику 3,9 млн рублей. На качество четырех квартир пожаловались жильцы, которым они были предоставлены. Суд решил, что действия экс-главы нужно расценивать как халатность. По данному обвинению уже истек срок давности, поэтому уголовное дело было закрыто. Прокуратура обжаловала данное решение в Седьмом кассационном суде. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Притобольного района избежал наказания по уголовному делу. Суд прекратил дело в отношении Иванова, которое рассматривал в течение 2022 года.