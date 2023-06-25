В Курганской области иностранец подписал военный контракт, чтобы остаться в России

Иностранец подписал военный контракт, чтобы не быть высланным из РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иностранец подписал контракт на военную службу, чтобы не быть высланным из России по решению суда. Об этом рассказали в Шатровском районном суде Курганской области.

«Находясь в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Курганской области, гражданин обжаловал постановление Шатровского районного суда в части выдворения за пределы РФ и заключил контракт о прохождении военной службы», — сообщается на сайте организации. Ранее суд постановил оштрафовать мужчину на 3000 рублей и выслать его за пределы страны за нарушение миграционного законодательства.

Досудебная проверка в отношении мужчины показала, что иностранец нигде не работал. При этом он просил оставить его в России, так как у него в Шатровском округе растет четверо малолетних детей. Решением стало подписание контракта, дающее иностранцам право получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Суд решение о выдворении отменил.

Ранее URA.RU сообщало, что увеличилось число курганцев, желающих подписать военный контракт. Это произошло после расширения категорий граждан, которые могут служить с ограничениями здоровья.