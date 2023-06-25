25 июня 2023
24 июня 2023

В Курганской области иностранец подписал военный контракт, чтобы остаться в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранец подписал военный контракт, чтобы не быть высланным из РФ Фото:

Иностранец подписал контракт на военную службу, чтобы не быть высланным из России по решению суда. Об этом рассказали в Шатровском районном суде Курганской области.

«Находясь в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Курганской области, гражданин обжаловал постановление Шатровского районного суда в части выдворения за пределы РФ и заключил контракт о прохождении военной службы», — сообщается на сайте организации. Ранее суд постановил оштрафовать мужчину на 3000 рублей и выслать его за пределы страны за нарушение миграционного законодательства.

Досудебная проверка в отношении мужчины показала, что иностранец нигде не работал. При этом он просил оставить его в России, так как у него в Шатровском округе растет четверо малолетних детей. Решением стало подписание контракта, дающее иностранцам право получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Суд решение о выдворении отменил.

Ранее URA.RU сообщало, что увеличилось число курганцев, желающих подписать военный контракт. Это произошло после расширения категорий граждан, которые могут служить с ограничениями здоровья.

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Иностранец подписал контракт на военную службу, чтобы не быть высланным из России по решению суда. Об этом рассказали в Шатровском районном суде Курганской области. «Находясь в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Курганской области, гражданин обжаловал постановление Шатровского районного суда в части выдворения за пределы РФ и заключил контракт о прохождении военной службы», — сообщается на сайте организации. Ранее суд постановил оштрафовать мужчину на 3000 рублей и выслать его за пределы страны за нарушение миграционного законодательства. Досудебная проверка в отношении мужчины показала, что иностранец нигде не работал. При этом он просил оставить его в России, так как у него в Шатровском округе растет четверо малолетних детей. Решением стало подписание контракта, дающее иностранцам право получения гражданства РФ в упрощенном порядке. Суд решение о выдворении отменил. Ранее URA.RU сообщало, что увеличилось число курганцев, желающих подписать военный контракт. Это произошло после расширения категорий граждан, которые могут служить с ограничениями здоровья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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