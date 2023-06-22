В Курганской области резко выросло число желающих стать военными по контракту

23 июня 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Курганцы массово пошли в военкоматы для заключения контрактов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганских военкоматах выросло число курганцев, желающих заключить контракты на прохождение военной службы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в областном пункте отбора будущих контрактников. «В последнее время вырос поток желающих заключить контракт, мы увеличили число сотрудников», — сообщили корреспонденту в пункте отбора на военную службу. Сотрудники связали это с введением в условиях отбора контрактников новой категории граждан, а также рекламой службы, которую распространяет правительство региона. Как сообщили URA.RU в пункте отбора, теперь контракт могут заключить граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которых признали ограниченно годными к военной службе. Ранее таким заявителям отказывали в контракте. Теперь сотрудники пункта работают с гражданами данной категории. Образование не имеет значение для поступления на военную службу по контракту. Во время визита корреспондента в пункт, в нем находилось более десяти мужчин, заключающих договоры. Также заявления подают осужденные. На рассмотрение их принимают у курганцев, совершивших преступления средней и небольшой тяжести. Они проходят комиссию, им разъясняют условия. Заключить с ними контракты смогут после принятия соответствующего закона. Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком сообщил, кто из осужденных сможет заключить контракт. Также право стать военным получили иностранные граждане. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В курганских военкоматах выросло число курганцев, желающих заключить контракты на прохождение военной службы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в областном пункте отбора будущих контрактников. «В последнее время вырос поток желающих заключить контракт, мы увеличили число сотрудников», — сообщили корреспонденту в пункте отбора на военную службу. Сотрудники связали это с введением в условиях отбора контрактников новой категории граждан, а также рекламой службы, которую распространяет правительство региона. Как сообщили URA.RU в пункте отбора, теперь контракт могут заключить граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которых признали ограниченно годными к военной службе. Ранее таким заявителям отказывали в контракте. Теперь сотрудники пункта работают с гражданами данной категории. Образование не имеет значение для поступления на военную службу по контракту. Во время визита корреспондента в пункт, в нем находилось более десяти мужчин, заключающих договоры. Также заявления подают осужденные. На рассмотрение их принимают у курганцев, совершивших преступления средней и небольшой тяжести. Они проходят комиссию, им разъясняют условия. Заключить с ними контракты смогут после принятия соответствующего закона. Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком сообщил, кто из осужденных сможет заключить контракт. Также право стать военным получили иностранные граждане.