В Курганской области резко выросло число желающих стать военными по контракту

В курганских военкоматах выросло число курганцев, желающих заключить контракты на прохождение военной службы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в областном пункте отбора будущих контрактников.
«В последнее время вырос поток желающих заключить контракт, мы увеличили число сотрудников», — сообщили корреспонденту в пункте отбора на военную службу. Сотрудники связали это с введением в условиях отбора контрактников новой категории граждан, а также рекламой службы, которую распространяет правительство региона.
Как сообщили URA.RU в пункте отбора, теперь контракт могут заключить граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которых признали ограниченно годными к военной службе. Ранее таким заявителям отказывали в контракте. Теперь сотрудники пункта работают с гражданами данной категории. Образование не имеет значение для поступления на военную службу по контракту. Во время визита корреспондента в пункт, в нем находилось более десяти мужчин, заключающих договоры.
Также заявления подают осужденные. На рассмотрение их принимают у курганцев, совершивших преступления средней и небольшой тяжести. Они проходят комиссию, им разъясняют условия. Заключить с ними контракты смогут после принятия соответствующего закона.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский военком сообщил, кто из осужденных сможет заключить контракт. Также право стать военным получили иностранные граждане.
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