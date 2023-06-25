25 июня 2023
24 июня 2023

В Курган привезли опасную черную икру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , икра
В Курган пытались ввезти импортную икру с фальшивым сроком годности (архивное фото) Фото:

В Курганскую область привезли 16 партий осетровой икры, у которой зафиксировали изменение сроков годности. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В период с 1 января по 31 мая 2023 года поступило 16 партий икры осетра общим объемом более 2 килограммов. При анализе установлено, что через производственные транзакции предприятием осуществлялся процесс переупаковки осетровой икры, поступившей по импортным ветеринарным сертификатам из Китая, и изменения ее сроков годности», — указано на сайте надзорного ведомства.

Для принятия мер в отношении поставщика материалы направлены в управлении Россельхознадзора по Курганской области, а также в Северо-Западное управление ведомства. С начала года на территорию Российской Федерации ввезено более 3 400 килограммов икры осетровых рыб. Их привозили из Китая, Армении, Беларуси, Молдовы и Азербайджана.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганскую область привезли 16 партий осетровой икры, у которой зафиксировали изменение сроков годности. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В период с 1 января по 31 мая 2023 года поступило 16 партий икры осетра общим объемом более 2 килограммов. При анализе установлено, что через производственные транзакции предприятием осуществлялся процесс переупаковки осетровой икры, поступившей по импортным ветеринарным сертификатам из Китая, и изменения ее сроков годности», — указано на сайте надзорного ведомства. Для принятия мер в отношении поставщика материалы направлены в управлении Россельхознадзора по Курганской области, а также в Северо-Западное управление ведомства. С начала года на территорию Российской Федерации ввезено более 3 400 килограммов икры осетровых рыб. Их привозили из Китая, Армении, Беларуси, Молдовы и Азербайджана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...