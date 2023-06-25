В Курган привезли опасную черную икру

26 июня 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Курган пытались ввезти импортную икру с фальшивым сроком годности (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Курганскую область привезли 16 партий осетровой икры, у которой зафиксировали изменение сроков годности. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В период с 1 января по 31 мая 2023 года поступило 16 партий икры осетра общим объемом более 2 килограммов. При анализе установлено, что через производственные транзакции предприятием осуществлялся процесс переупаковки осетровой икры, поступившей по импортным ветеринарным сертификатам из Китая, и изменения ее сроков годности», — указано на сайте надзорного ведомства. Для принятия мер в отношении поставщика материалы направлены в управлении Россельхознадзора по Курганской области, а также в Северо-Западное управление ведомства. С начала года на территорию Российской Федерации ввезено более 3 400 килограммов икры осетровых рыб. Их привозили из Китая, Армении, Беларуси, Молдовы и Азербайджана.

В Курганскую область привезли 16 партий осетровой икры, у которой зафиксировали изменение сроков годности. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В период с 1 января по 31 мая 2023 года поступило 16 партий икры осетра общим объемом более 2 килограммов. При анализе установлено, что через производственные транзакции предприятием осуществлялся процесс переупаковки осетровой икры, поступившей по импортным ветеринарным сертификатам из Китая, и изменения ее сроков годности», — указано на сайте надзорного ведомства. Для принятия мер в отношении поставщика материалы направлены в управлении Россельхознадзора по Курганской области, а также в Северо-Западное управление ведомства. С начала года на территорию Российской Федерации ввезено более 3 400 килограммов икры осетровых рыб. Их привозили из Китая, Армении, Беларуси, Молдовы и Азербайджана.