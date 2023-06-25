Казаки ЯНАО помогут МЧС в тушении пожаров. Фото

26 июня 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Казаки ЯНАО подписали соглашение с окружным ГУ МЧС о помощи в профилактике пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО казаки будут проводить мероприятия по профилактике пожаров, а также участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. «Подписано соглашение о сотрудничестве между ГУ МЧС России по ЯНАО и Обско-Полярным отдельским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества. Сотрудники окружного ГУ МЧС совместно с ямальскими казаками будут проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Для этого казаки пройдут курсы по программе профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Заниматься данной деятельностью они будут на правах добровольцев пожарной охраны. Глава ГУ МЧС по ЯНАО Олег Гилев (справа) подписывает соглашение с казачьим атаманом

В ЯНАО казаки будут проводить мероприятия по профилактике пожаров, а также участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО. «Подписано соглашение о сотрудничестве между ГУ МЧС России по ЯНАО и Обско-Полярным отдельским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества. Сотрудники окружного ГУ МЧС совместно с ямальскими казаками будут проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Для этого казаки пройдут курсы по программе профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Заниматься данной деятельностью они будут на правах добровольцев пожарной охраны.