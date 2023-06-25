В ЯНАО казаки будут проводить мероприятия по профилактике пожаров, а также участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.
«Подписано соглашение о сотрудничестве между ГУ МЧС России по ЯНАО и Обско-Полярным отдельским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества. Сотрудники окружного ГУ МЧС совместно с ямальскими казаками будут проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
Для этого казаки пройдут курсы по программе профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Заниматься данной деятельностью они будут на правах добровольцев пожарной охраны.
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