В садах под Челябинском лиса покусала взрослых и детей

Всем пострадавшим от укусов лисы теперь ставят прививки от бешенства
В Сосновском районе под Челябинском в СНТ «Железнодорожник» лиса покусала взрослых и детей. Всем пострадавшим теперь ставят прививки от бешенства.
«Лиса покусала взрослых и детей в Сосновском районе. На данный момент один ребенок находится в травмпункте», — сообщает издание «74.ру»
Пострадали двое взрослых и два ребенка. Всех увезли на прививки. Еще две недели назад садоводы жаловались на странную лису. По словам дачников, в правлении СНТ никаких мер по отлову животного принято не было.
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