25 июня 2023

В садах под Челябинском лиса покусала взрослых и детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна "Спаси меня". Челябинск, животные, лиса инвалид
Всем пострадавшим от укусов лисы теперь ставят прививки от бешенства Фото:

В Сосновском районе под Челябинском в СНТ «Железнодорожник» лиса покусала взрослых и детей. Всем пострадавшим теперь ставят прививки от бешенства.

«Лиса покусала взрослых и детей в Сосновском районе. На данный момент один ребенок находится в травмпункте», — сообщает издание «74.ру»

Пострадали двое взрослых и два ребенка. Всех увезли на прививки. Еще две недели назад садоводы жаловались на странную лису. По словам дачников, в правлении СНТ никаких мер по отлову животного принято не было.

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В Сосновском районе под Челябинском в СНТ «Железнодорожник» лиса покусала взрослых и детей. Всем пострадавшим теперь ставят прививки от бешенства. «Лиса покусала взрослых и детей в Сосновском районе. На данный момент один ребенок находится в травмпункте», — сообщает издание «74.ру» Пострадали двое взрослых и два ребенка. Всех увезли на прививки. Еще две недели назад садоводы жаловались на странную лису. По словам дачников, в правлении СНТ никаких мер по отлову животного принято не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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