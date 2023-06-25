В садах под Челябинском лиса покусала взрослых и детей

26 июня 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Всем пострадавшим от укусов лисы теперь ставят прививки от бешенства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе под Челябинском в СНТ «Железнодорожник» лиса покусала взрослых и детей. Всем пострадавшим теперь ставят прививки от бешенства. «Лиса покусала взрослых и детей в Сосновском районе. На данный момент один ребенок находится в травмпункте», — сообщает издание «74.ру» Пострадали двое взрослых и два ребенка. Всех увезли на прививки. Еще две недели назад садоводы жаловались на странную лису. По словам дачников, в правлении СНТ никаких мер по отлову животного принято не было.

В Сосновском районе под Челябинском в СНТ «Железнодорожник» лиса покусала взрослых и детей. Всем пострадавшим теперь ставят прививки от бешенства. «Лиса покусала взрослых и детей в Сосновском районе. На данный момент один ребенок находится в травмпункте», — сообщает издание «74.ру» Пострадали двое взрослых и два ребенка. Всех увезли на прививки. Еще две недели назад садоводы жаловались на странную лису. По словам дачников, в правлении СНТ никаких мер по отлову животного принято не было.