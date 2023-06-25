Поселок в ХМАО находится на грани исчезновения

Власти планируют переселить в соседние села 700 из тысячи жителей поселка Юганская Обь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сельское поселение Юганская Обь (ХМАО) может исчезнуть с карты округа, если жителей аварийного жилья переселят в другие населенные пункты. Глава Нефтеюганского района Алла Бочко на стратегической сессии о развитии территорий округа с участием губернатора ХМАО Натальей Комаровой сообщила, что власти планируют переселить 700 человек из тысячи жителей в соседние села.

«В поселении Юганская Обь проживает тысяча человек, из них в аварийных домах — 700 жителей. Населенный пункт расположен в зоне с особыми условиями использования территории, где нельзя строить жилье из-за размещенного на ней трубопровода, поэтому рассматриваем вариант переселения граждан в другие населенные пункты: провели опрос — сельчане не против», — сообщила Бочко.

Всего необходимо нужно расселить 64 многоквартирных дома, которые признаны аварийными. По словам главы Нефтеюганского района, власти стараются сохранить населенный пункт: ведут переговоры с владельцами трубопровода, чтобы сократить территорию с ограничением на строительство и создать на ней новое жилье для сельчан.

Комарова отдала на откуп властей района решение судьбы поселка. «Вы должны определить, будет или нет существовать поселок, где и как будут жить люди. Это серьезный вопрос, затрагивающий две отрасли законодательства: обеспечение жильем граждан и правила устройства муниципалитета», — обратилась губернатор ХМАО к Бочко.

Ранее URA.RU писало, что глава Нефтеюганского района (ХМАО) Алла Бочко во время рабочей поездки поделилась перспективами расселения из аварийного жилья в поселке Куть-Ях. Для дальнейшего переселения граждан запланировано строительство многоквартирного дома на 32 семьи.