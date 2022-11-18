Чиновник из ХМАО рассказала о планах по переселению из аварийных домов

Глава Нефтеюганского района (ХМАО) Алла Бочко во время рабочей поездки поделилась перспективами расселения из аварийного жилья в поселке Куть-Ях. Соответствующую публикацию она разместила на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».
«По-прежнему в центре внимания жилищный вопрос. <…> В Куть-Яхе для дальнейшего переселения граждан (из аварийного жилья — прим. URA.RU) уже запланировано строительство многоквартирного дома на 32 семьи, участок выделен. В 2024 году будут сформированы еще два земельных участка под МКД» — рассказала чиновник.
Помимо этого, Алла Бочко отметила, что поселок Куть-Ях привлекателен в инвестиционном плане. В скором времени здесь будет открыто предприятие по обработке древесины, а это значит, что будут новые рабочие места.
Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова пообещала югорским мэрам помощь в расселении аварийного жилья. Это возможно в случае если главы муниципалитетов выберут данное направление ключевым в расходовании бюджетных средств.
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