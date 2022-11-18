18 ноября 2022
17 ноября 2022

Чиновник из ХМАО рассказала о планах по переселению из аварийных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, старый дом, барак, аварийное жилье, улица вилонова86/1
В Куть-Яхе построят дом для переселения 32 семей из аварийного жилья Фото:

Глава Нефтеюганского района (ХМАО) Алла Бочко во время рабочей поездки поделилась перспективами расселения из аварийного жилья в поселке Куть-Ях. Соответствующую публикацию она разместила на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«По-прежнему в центре внимания жилищный вопрос. <…> В Куть-Яхе для дальнейшего переселения граждан (из аварийного жилья — прим. URA.RU) уже запланировано строительство многоквартирного дома на 32 семьи, участок выделен. В 2024 году будут сформированы еще два земельных участка под МКД» — рассказала чиновник.

Помимо этого, Алла Бочко отметила, что поселок Куть-Ях привлекателен в инвестиционном плане. В скором времени здесь будет открыто предприятие по обработке древесины, а это значит, что будут новые рабочие места.

Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова пообещала югорским мэрам помощь в расселении аварийного жилья. Это возможно в случае если главы муниципалитетов выберут данное направление ключевым в расходовании бюджетных средств.

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Глава Нефтеюганского района (ХМАО) Алла Бочко во время рабочей поездки поделилась перспективами расселения из аварийного жилья в поселке Куть-Ях. Соответствующую публикацию она разместила на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «По-прежнему в центре внимания жилищный вопрос. <…> В Куть-Яхе для дальнейшего переселения граждан (из аварийного жилья — прим. URA.RU) уже запланировано строительство многоквартирного дома на 32 семьи, участок выделен. В 2024 году будут сформированы еще два земельных участка под МКД» — рассказала чиновник. Помимо этого, Алла Бочко отметила, что поселок Куть-Ях привлекателен в инвестиционном плане. В скором времени здесь будет открыто предприятие по обработке древесины, а это значит, что будут новые рабочие места. Ранее URA.RU сообщало, что Наталья Комарова пообещала югорским мэрам помощь в расселении аварийного жилья. Это возможно в случае если главы муниципалитетов выберут данное направление ключевым в расходовании бюджетных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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