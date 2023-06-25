25 июня 2023

Подчиненные главы МЧС России Куренкова едут на курганское предприятие с проверкой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , мчс
На курганском предприятии ждут комиссию от МЧС России Фото:

Комиссия из МЧС России едет на курганское предприятие «Вездеходы „Бурлак“», чтобы проверить и принять технику. Об этом URA.RU сообщили источники из числа промышленников. Информацию о визите агентству подтвердили в региональном чрезвычайном ведомстве.

«Подчиненные главы МЧС России Александра Куренкова приедут 27 июня. Делегация проверит и примет технику, которая отправится в подразделения ведомства в разные регионы», — сообщили собеседники агентства. В Главном управлении МЧС России по Курганской области корреспонденту URA.RU подтвердили, что ждут представителей из центрального аппарата ведомства.

В пресс-службу курганского предприятия направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в апреле министр Куренков лично проверил вездеход «Бурлак». Во время учений «Безопасная Арктика» он проехал 15 километров по бездорожью и положительно оценил уровень проходимости и скоростные возможности вездеходов.

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Комиссия из МЧС России едет на курганское предприятие «Вездеходы „Бурлак“», чтобы проверить и принять технику. Об этом URA.RU сообщили источники из числа промышленников. Информацию о визите агентству подтвердили в региональном чрезвычайном ведомстве. «Подчиненные главы МЧС России Александра Куренкова приедут 27 июня. Делегация проверит и примет технику, которая отправится в подразделения ведомства в разные регионы», — сообщили собеседники агентства. В Главном управлении МЧС России по Курганской области корреспонденту URA.RU подтвердили, что ждут представителей из центрального аппарата ведомства. В пресс-службу курганского предприятия направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в апреле министр Куренков лично проверил вездеход «Бурлак». Во время учений «Безопасная Арктика» он проехал 15 километров по бездорожью и положительно оценил уровень проходимости и скоростные возможности вездеходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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