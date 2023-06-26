Боец спецназа из Екатеринбурга превратил «буханку» в бронемобиль для нужд СВО. Фото

26 июня 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец переделал «буханку» под условия СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Екатеринбурга, побывавший в зоне проведения спецоперации и вернувшийся домой из-за ранения, приобрел УАЗ «буханку» для того, чтобы сделать из транспортного средства бронемобиль. Все свои сбережения мужчина потратил на машину. Теперь екатеринбуржец планирует закупить необходимое количество бензина, чтобы уехать на фронт. Однако возникла проблема — денег на бензин у него совсем не осталось. Своей историей с журналистом URA.RU поделился ветеран спецназа ГРУ, участник СВО Андрей Крылов. «Несколько месяцев назад я вернулся в Екатеринбург из зоны СВО. Там я получил ранение в ногу во время выполнения задачи, поставленной командованием. Ногу я восстановил и теперь планирую вернуться в строй. Чтобы не ехать к своим ребятам с пустыми руками, я приобрел „буханку“. Для большей пользы я переделал машину. Теперь это не просто „буханка“, а настоящий бронемобиль», — делится Крылов. Ветеран спецназа ГРУ Крылов отметил, что бронированная «буханка» станет незаменимой помощницей на фронте. «За свои деньги я установил на машину „лебедку“. Ее грузоподъемность почти 5 тысяч кг. Обошлась она мне где-то в 65 тысяч рублей. Также сменил лобовое стекло на бронированное. Для дополнительной защиты по периметру всего бронемобиля была произведена прошивка листами от корпуса танка. Такой автомобиль будет незаменим на фронте», — рассказывает военный. «Я уже загрузил все необходимое в бронемобиль. Все, что теперь нужно — это загрузить канистры с бензином и отправиться в дорогу. К сожалению, денег мне не хватило, чтобы запастись горючим. Поэтому я буду благодарен, если неравнодушные жители нашего региона смогут помочь мне закупить бензина. По моим подсчетам, нужно приблизительно 15 тысяч рублей. Этого запаса хватит, чтобы месяца два спокойно передвигаться в зоне спецоперации. Ведь иногда нужно перевозить раненых ребят, иногда гуманитарный груз. Ездить приходится много. Я готов все чеки предоставить, чтобы люди понимали, что их деньги ушли не на личные прихоти, а именно на бензин», — поделился Крылов. На данный момент Андрею Крылову требуется бензин на сумму 15 тысяч рублей. Помочь участнику спецоперации можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Житель Екатеринбурга, побывавший в зоне проведения спецоперации и вернувшийся домой из-за ранения, приобрел УАЗ «буханку» для того, чтобы сделать из транспортного средства бронемобиль. Все свои сбережения мужчина потратил на машину. Теперь екатеринбуржец планирует закупить необходимое количество бензина, чтобы уехать на фронт. Однако возникла проблема — денег на бензин у него совсем не осталось. Своей историей с журналистом URA.RU поделился ветеран спецназа ГРУ, участник СВО Андрей Крылов. «Несколько месяцев назад я вернулся в Екатеринбург из зоны СВО. Там я получил ранение в ногу во время выполнения задачи, поставленной командованием. Ногу я восстановил и теперь планирую вернуться в строй. Чтобы не ехать к своим ребятам с пустыми руками, я приобрел „буханку“. Для большей пользы я переделал машину. Теперь это не просто „буханка“, а настоящий бронемобиль», — делится Крылов. Ветеран спецназа ГРУ Крылов отметил, что бронированная «буханка» станет незаменимой помощницей на фронте. «За свои деньги я установил на машину „лебедку“. Ее грузоподъемность почти 5 тысяч кг. Обошлась она мне где-то в 65 тысяч рублей. Также сменил лобовое стекло на бронированное. Для дополнительной защиты по периметру всего бронемобиля была произведена прошивка листами от корпуса танка. Такой автомобиль будет незаменим на фронте», — рассказывает военный. «Я уже загрузил все необходимое в бронемобиль. Все, что теперь нужно — это загрузить канистры с бензином и отправиться в дорогу. К сожалению, денег мне не хватило, чтобы запастись горючим. Поэтому я буду благодарен, если неравнодушные жители нашего региона смогут помочь мне закупить бензина. По моим подсчетам, нужно приблизительно 15 тысяч рублей. Этого запаса хватит, чтобы месяца два спокойно передвигаться в зоне спецоперации. Ведь иногда нужно перевозить раненых ребят, иногда гуманитарный груз. Ездить приходится много. Я готов все чеки предоставить, чтобы люди понимали, что их деньги ушли не на личные прихоти, а именно на бензин», — поделился Крылов. На данный момент Андрею Крылову требуется бензин на сумму 15 тысяч рублей. Помочь участнику спецоперации можно разными способами: URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации. Вместе мы сможем больше.