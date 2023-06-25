25 июня 2023

Курганцам, заключившим армейский контракт, заплатят полмиллиона рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, военная форма, призыв в армию
Курганцев приглашают на службу по контракту за сотни тысяч рублей Фото:

Жителей Кургана приглашают на прохождение военной службы по контакту. Им обещают дополнительные выплаты от правительства региона и Министерства обороны РФ. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации «Город Курган».

«Военный комиссариат города Кургана приглашает граждан для заключения краткосрочных контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. При заключении контракта выплачивается дополнительная денежная выплата от правительства Курганской области в размере до 120 тысяч рублей», — указано в посте telegram-канала.

Сообщается, что контракт заключается на срок от четырех месяцев. Помимо денег от курганского правительства, служащие по контракту получат дополнительную выплату от Минобороны РФ в размере до 195 000 рублей. Денежное жалование военнослужащего по контракту составляет до 250 000 рублей. Бойцам также обещают удостоверение «Ветерана боевых действий».

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко выросло число желающих стать военными по контракту. Специалисты связывают это с введением условий отбора контрактников новой категории граждан.

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Жителей Кургана приглашают на прохождение военной службы по контакту. Им обещают дополнительные выплаты от правительства региона и Министерства обороны РФ. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации «Город Курган». «Военный комиссариат города Кургана приглашает граждан для заключения краткосрочных контрактов о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. При заключении контракта выплачивается дополнительная денежная выплата от правительства Курганской области в размере до 120 тысяч рублей», — указано в посте telegram-канала. Сообщается, что контракт заключается на срок от четырех месяцев. Помимо денег от курганского правительства, служащие по контракту получат дополнительную выплату от Минобороны РФ в размере до 195 000 рублей. Денежное жалование военнослужащего по контракту составляет до 250 000 рублей. Бойцам также обещают удостоверение «Ветерана боевых действий». Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко выросло число желающих стать военными по контракту. Специалисты связывают это с введением условий отбора контрактников новой категории граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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