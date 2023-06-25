25 июня 2023

Пермяк похвастался грибами, которые собрал на родине губернатора Махонина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Множество белых грибов собрал пермяк возле села Рябинино Фото:

Житель Пермского края Дмитрий Симанов похвастался грибами, которые собрал на родине губернатора региона Дмитрия Махонина вблизи села Рябинино. Фотографии мужчина разместил в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«24 июня. Чердынский район, село Рябинино», — подписал фотографии пермяк. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» пермяк сообщил, что собирая грибы он «отвел душу».

Село Рябинино является малой родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, так указано на его сайте в разделе «Биография». Ранее URA.RU публиковало видеозапись, на которой Махонин готовит картошку с грибами.

Теперь автору фотографии нужно будет почистить и приготовить собранные грибы
Теперь автору фотографии нужно будет почистить и приготовить собранные грибы

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Житель Пермского края Дмитрий Симанов похвастался грибами, которые собрал на родине губернатора региона Дмитрия Махонина вблизи села Рябинино. Фотографии мужчина разместил в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «24 июня. Чердынский район, село Рябинино», — подписал фотографии пермяк. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» пермяк сообщил, что собирая грибы он «отвел душу». Село Рябинино является малой родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, так указано на его сайте в разделе «Биография». Ранее URA.RU публиковало видеозапись, на которой Махонин готовит картошку с грибами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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