Множество белых грибов собрал пермяк возле села Рябинино
Житель Пермского края Дмитрий Симанов похвастался грибами, которые собрал на родине губернатора региона Дмитрия Махонина вблизи села Рябинино. Фотографии мужчина разместил в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«24 июня. Чердынский район, село Рябинино», — подписал фотографии пермяк. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» пермяк сообщил, что собирая грибы он «отвел душу».
Село Рябинино является малой родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, так указано на его сайте в разделе «Биография». Ранее URA.RU публиковало видеозапись, на которой Махонин готовит картошку с грибами.
Теперь автору фотографии нужно будет почистить и приготовить собранные грибы
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