Пермяк похвастался грибами, которые собрал на родине губернатора Махонина. Фото

26 июня 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Множество белых грибов собрал пермяк возле села Рябинино Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Пермского края Дмитрий Симанов похвастался грибами, которые собрал на родине губернатора региона Дмитрия Махонина вблизи села Рябинино. Фотографии мужчина разместил в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «24 июня. Чердынский район, село Рябинино», — подписал фотографии пермяк. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» пермяк сообщил, что собирая грибы он «отвел душу». Село Рябинино является малой родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, так указано на его сайте в разделе «Биография». Ранее URA.RU публиковало видеозапись, на которой Махонин готовит картошку с грибами. Теперь автору фотографии нужно будет почистить и приготовить собранные грибы Сообщество «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Пермского края Дмитрий Симанов похвастался грибами, которые собрал на родине губернатора региона Дмитрия Махонина вблизи села Рябинино. Фотографии мужчина разместил в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «24 июня. Чердынский район, село Рябинино», — подписал фотографии пермяк. На своей личной странице в соцсети «ВКонтакте» пермяк сообщил, что собирая грибы он «отвел душу». Село Рябинино является малой родиной губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, так указано на его сайте в разделе «Биография». Ранее URA.RU публиковало видеозапись, на которой Махонин готовит картошку с грибами.