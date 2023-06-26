Участник СВО из Екатеринбурга переоделся в форму украинских военных, чтобы обхитрить ВСУ

26 июня 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Солдат Даниил переоделся в форму врага, чтобы выжить и передать важную информацию военным РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Порой для успешного ведения боевых действий необходимо проявить смелость и хитрость. Например, переодеться в военную форму врага для того, чтобы выжить и доставить до командира важную информацию о противнике. Своей историей с корреспондентом URA.RU поделился участник спецоперации из Екатеринбурга Даниил. Молодой человек почти год провел на фронте, из них пять месяцев — «на передке». «Во время выполнения боевой задачи под Херсоном я попал под обстрел противника. ВСУ стреляли без остановки. После пятнадцатиминутного непрекращающегося огня настало затишье. И тогда я обнаружил, что нахожусь далеко от своих. Можно сказать, что я был отрезан от товарищей. Я четко понимал, что времени у меня нет. Надо было действовать быстро. И пока думал, я услышал шаги бойца ВСУ. Пришлось действовать на опережение. После того как противник был ликвидирован, я начал думать, как вернуться к своим», — вспоминает русский солдат. Даниил понимал, что, будучи в окружении врага, шансов выжить немного. «Знаете иногда риск бывает оправдан. После ликвидации противника времени на философствование у меня не было. Я понимал, что вокруг меня несколько десятков боевиков ВСУ. Шансов выжить практически нет. Тогда мне в голову пришла, как мне казалось, гениальная идея. Я снял верхнюю одежду с ликвидированного украинского военного, переоделся в нее, а свою форму положил в портфель. Перевел дыхание и пошел в дорогу. Всю историю моего похода рассказывать не буду, это отдельная эпопея. Но, будучи в форме врага, я смог перейти через блокпост ВСУ. До сих не понимаю, как мне это удалось», — делится молодой екатеринбуржец. «После того, как враг миновал, я наткнулся на наших ребят. Пацаны мне приказали бросить оружие и поднять руки. Я выполнил команду, а потом им крикнул о том, что я свой. Ребята подошли ко мне, проверили. Я им все рассказал. Конечно, переоделся в нашу российскую форму. Они были в шоке от того, что я сделал. Да я и сам был в недоумении, как так у меня получилось. После обеда я выдал нашим мужикам местоположение ВСУ и количество бойцов. Ближе к вечеру я смог найти своих. Естественно, все им пересказал. Смеялись мы долго», — сказал солдат. Даниил уверен, что иногда самые неожиданны решения могут спасти жизнь. «Конечно надо взвешивать все „за“ и „против“, прежде чем что-то делать. Но в экстренной ситуации иногда лучше прислушаться к своей, так сказать, чуйке. Она точно не обманет. Меня вот не обманула. И сам выжил, и информацию ценную нашим ребятам передал», — резюмировал боец российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Порой для успешного ведения боевых действий необходимо проявить смелость и хитрость. Например, переодеться в военную форму врага для того, чтобы выжить и доставить до командира важную информацию о противнике. Своей историей с корреспондентом URA.RU поделился участник спецоперации из Екатеринбурга Даниил. Молодой человек почти год провел на фронте, из них пять месяцев — «на передке». «Во время выполнения боевой задачи под Херсоном я попал под обстрел противника. ВСУ стреляли без остановки. После пятнадцатиминутного непрекращающегося огня настало затишье. И тогда я обнаружил, что нахожусь далеко от своих. Можно сказать, что я был отрезан от товарищей. Я четко понимал, что времени у меня нет. Надо было действовать быстро. И пока думал, я услышал шаги бойца ВСУ. Пришлось действовать на опережение. После того как противник был ликвидирован, я начал думать, как вернуться к своим», — вспоминает русский солдат. Даниил понимал, что, будучи в окружении врага, шансов выжить немного. «Знаете иногда риск бывает оправдан. После ликвидации противника времени на философствование у меня не было. Я понимал, что вокруг меня несколько десятков боевиков ВСУ. Шансов выжить практически нет. Тогда мне в голову пришла, как мне казалось, гениальная идея. Я снял верхнюю одежду с ликвидированного украинского военного, переоделся в нее, а свою форму положил в портфель. Перевел дыхание и пошел в дорогу. Всю историю моего похода рассказывать не буду, это отдельная эпопея. Но, будучи в форме врага, я смог перейти через блокпост ВСУ. До сих не понимаю, как мне это удалось», — делится молодой екатеринбуржец. «После того, как враг миновал, я наткнулся на наших ребят. Пацаны мне приказали бросить оружие и поднять руки. Я выполнил команду, а потом им крикнул о том, что я свой. Ребята подошли ко мне, проверили. Я им все рассказал. Конечно, переоделся в нашу российскую форму. Они были в шоке от того, что я сделал. Да я и сам был в недоумении, как так у меня получилось. После обеда я выдал нашим мужикам местоположение ВСУ и количество бойцов. Ближе к вечеру я смог найти своих. Естественно, все им пересказал. Смеялись мы долго», — сказал солдат. Даниил уверен, что иногда самые неожиданны решения могут спасти жизнь. «Конечно надо взвешивать все „за“ и „против“, прежде чем что-то делать. Но в экстренной ситуации иногда лучше прислушаться к своей, так сказать, чуйке. Она точно не обманет. Меня вот не обманула. И сам выжил, и информацию ценную нашим ребятам передал», — резюмировал боец российской армии.