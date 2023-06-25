Губернатор Махонин освободил бойцов СВО от уплаты туристического сбора

Дмитрий Махонин подписал постановление о туристическом сборе в Пермском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае на территории трех природных достопримечательностей с туристов будет взиматься сбор в 100 рублей. Постановление правительства, подписанное губернатором Дмитрием Махониным, при этом освобождает от платы участников спецоперации.

«От взимания платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения освобождаются: …участники специальной военной операции», — говорится в документе. Постановление размещено на сайте кабмина. Также от платы будут освобождены жители населенных пунктов, которые находятся рядом с ООПТ, владельцы и арендаторы земельных и лесных участков и ряд других категорий.

Плата с туристов будет взиматься при посещении природного парка «Пермский», Колчимского (Помяненного) камня и горы Полюд (Полюдов камень). Деньги власти обещают направлять на развитие, охрану и благоустройство этих природных территорий. Постановление правительства подписано и опубликовано 26 июня, оно вступает в силу через 10 дней.