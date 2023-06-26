Костомаров опубликовал первое видео из больницы

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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, костомаров роман
Роман Костомаров продолжает восстанавливаться, несмотря на сложности Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал свое первое видео из больницы, где он находится. В своем личном блоге спортсмен написал, что ему не просто справляться с этой ситуацией, как морально, так и физически, но он продолжает двигаться вперед.

«Ох уж не просто это все. Ни морально, ни физически. Мягко говоря! Но едем дальше», — написал Костомаров в социальных сетях. По данным telegram-канала 112, спортсмена не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния. Сейчас временные протезы уже сделаны, но специалисты заказали индивидуальные и более современные. Кроме того, в Москву прибыли медики из Германии, которые дали консультации олимпийскому чемпиону по использованию протезов.

В январе фигурист Роман Костомаров оказался в реанимации с пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений у спортсмена начался некроз тканей, и врачи вынуждены были провести ампутацию на ногах и кистях рук. После посещения всего нескольких сеансов психологической помощи весной, олимпийский чемпион прекратил работу с психологами, передают «Дни.ру».

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Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал свое первое видео из больницы, где он находится. В своем личном блоге спортсмен написал, что ему не просто справляться с этой ситуацией, как морально, так и физически, но он продолжает двигаться вперед. «Ох уж не просто это все. Ни морально, ни физически. Мягко говоря! Но едем дальше», — написал Костомаров в социальных сетях. По данным telegram-канала 112, спортсмена не планируют выписывать до стабилизации его эмоционального состояния. Сейчас временные протезы уже сделаны, но специалисты заказали индивидуальные и более современные. Кроме того, в Москву прибыли медики из Германии, которые дали консультации олимпийскому чемпиону по использованию протезов. В январе фигурист Роман Костомаров оказался в реанимации с пневмонией и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений у спортсмена начался некроз тканей, и врачи вынуждены были провести ампутацию на ногах и кистях рук. После посещения всего нескольких сеансов психологической помощи весной, олимпийский чемпион прекратил работу с психологами, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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