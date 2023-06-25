25 июня 2023

Курганец хочет заработать на автографе исполнителя Shaman. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналист Сергей Гурьев в Президентском центре Бориса Ельцина. Екатеринбург., автограф, гурьев сергей
В Кургане продают автограф исполнителя песни «Я — русский» (архивное фото) Фото:

В Кургане выставили на продажу автограф исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщается на сервисе объявлений Avito.

«Продаю фотографии Shaman с автографом. Нахожусь в Кургане, район Центральный. Стоимость — 1 000 рублей», — указано в описании объявления.

Сообщается, что есть несколько фотографий, подписанных Дроновым. Маленькая (10×15), которую продавец выставил за 400 рублей. Также есть большой вариант (15×23). Всего таких фотографий три, и каждая будет стоить 1 000 рублей. Как рассказал корреспонденту URA.RU продавец, автограф был сделан на концерте Shaman.

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, стал популярным после выпуска патриотичной песни «Я — русский». Ранее музыкант должен был выступить в Кургане. Билеты на его концерт стоили от 1 800 до 4 500 рублей. Однако их купили меньше, чем на трибьют-шоу «Король и Шут».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают автограф умершего модельера за миллион рублей. Сообщается, что открытку с подписью продают в центральной части города.

В Кургане выставили на продажу автограф российского исполнителя патриотичных песен
В Кургане выставили на продажу автограф российского исполнителя патриотичных песен
Фото:

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В Кургане выставили на продажу автограф исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщается на сервисе объявлений Avito. «Продаю фотографии Shaman с автографом. Нахожусь в Кургане, район Центральный. Стоимость — 1 000 рублей», — указано в описании объявления. Сообщается, что есть несколько фотографий, подписанных Дроновым. Маленькая (10×15), которую продавец выставил за 400 рублей. Также есть большой вариант (15×23). Всего таких фотографий три, и каждая будет стоить 1 000 рублей. Как рассказал корреспонденту URA.RU продавец, автограф был сделан на концерте Shaman. Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, стал популярным после выпуска патриотичной песни «Я — русский». Ранее музыкант должен был выступить в Кургане. Билеты на его концерт стоили от 1 800 до 4 500 рублей. Однако их купили меньше, чем на трибьют-шоу «Король и Шут». Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают автограф умершего модельера за миллион рублей. Сообщается, что открытку с подписью продают в центральной части города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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