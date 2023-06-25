В Кургане продают автограф исполнителя песни «Я — русский» (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU

В Кургане выставили на продажу автограф исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщается на сервисе объявлений Avito.

«Продаю фотографии Shaman с автографом. Нахожусь в Кургане, район Центральный. Стоимость — 1 000 рублей», — указано в описании объявления.

Сообщается, что есть несколько фотографий, подписанных Дроновым. Маленькая (10×15), которую продавец выставил за 400 рублей. Также есть большой вариант (15×23). Всего таких фотографий три, и каждая будет стоить 1 000 рублей. Как рассказал корреспонденту URA.RU продавец, автограф был сделан на концерте Shaman.

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, стал популярным после выпуска патриотичной песни «Я — русский». Ранее музыкант должен был выступить в Кургане. Билеты на его концерт стоили от 1 800 до 4 500 рублей. Однако их купили меньше, чем на трибьют-шоу «Король и Шут».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают автограф умершего модельера за миллион рублей. Сообщается, что открытку с подписью продают в центральной части города.