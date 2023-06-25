Пермский завод решил не платить дивиденды и утвердил премии руководству

Пермское АО «ЛЗЭП» отказалось от выплаты дивидендов и утвердило премии совету директоров

В 2022 году прибыль предприятия сократилась почти в 20 раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермское АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (АО «ЛЗЭП») не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Также предприятие, сократившее годовую прибыль почти в 20 раз, утвердило размер денежных вознаграждений членам совета директоров. Эти решения были приняты на общем собрании акционеров АО «ЛЗЭП», итоги которого опубликованы на сайте «Интерфакс-ЦРКИ».

«АО „ЛЗЭП“, Пермский край, формулировки решений, принятых общим собранием акционеров. Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2022 отчетный год, утвердить „Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров“ в новой редакции», — сообщается в итоговом протоколе собрания.

В положении о вознаграждениях и компенсациях, опубликованном на сайте завода, указано, что размер базового вознаграждения каждого члена совета директоров предприятия составляет 70 тысяч рублей в месяц. Председателю совета директоров положено ежемесячное вознаграждение в 100 тысяч рублей. Размер премии по итогам работы за год для каждого руководителя — 200 тысяч рублей. В состав совета входят девять человек.

Лысьвенский завод эмалированной посуды основан в 1913 году. На сегодня он является одним из крупнейших предприятий в Пермском крае. Акционерное общество объединяет несколько заводов, которые также выпускают газо-и электроплиты, товары народного потребления, литье цветных и черных металлов. Чистая прибыль АО «ЛЗЭП» по итогам 2022 года составила 11,2 млн рублей, снизившись по сравнению с 2021 годом почти в 20 раз.