Пермский завод, которым руководит экс-министр, снизил прибыль в 20 раз

АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (АО «ЛЗЭП»), директором которого является бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов, в 2022 году снизил прибыль почти в 20 раз. Об этом сообщается в финансовом отчете предприятия, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ).
«Акционерное общество „ЛЗЭП“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 11,2 млн рублей», — сообщается в документе. В 2021 году выручка предприятия составляла 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 219,8 млн рублей.
Лысьвенский завод эмалированной посуды был основан в 1913 году. На сегодня является одним из крупнейших предприятий в Пермском крае. Акционерное общество объединяет несколько заводов, которые также производят газо-и электроплиты, товары народного потребления, литье цветных и черных металлов. С марта 2021 года предприятием руководит Иван Огородов, который с 2013 по 2017 годы возглавлял краевое министерство сельского хозяйства. Контракт АО «ЛЗЭП» с Огородовым заключен на пять лет.
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