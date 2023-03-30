Пермский завод, которым руководит экс-министр, снизил прибыль в 20 раз

В 2022 году АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» в 20 раз сократило чистую прибыль

31 марта 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

В 2022 году завод ухудшил финансовые показатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (АО «ЛЗЭП»), директором которого является бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов, в 2022 году снизил прибыль почти в 20 раз. Об этом сообщается в финансовом отчете предприятия, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Акционерное общество „ЛЗЭП“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 11,2 млн рублей», — сообщается в документе. В 2021 году выручка предприятия составляла 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 219,8 млн рублей. Лысьвенский завод эмалированной посуды был основан в 1913 году. На сегодня является одним из крупнейших предприятий в Пермском крае. Акционерное общество объединяет несколько заводов, которые также производят газо-и электроплиты, товары народного потребления, литье цветных и черных металлов. С марта 2021 года предприятием руководит Иван Огородов, который с 2013 по 2017 годы возглавлял краевое министерство сельского хозяйства. Контракт АО «ЛЗЭП» с Огородовым заключен на пять лет.

АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (АО «ЛЗЭП»), директором которого является бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов, в 2022 году снизил прибыль почти в 20 раз. Об этом сообщается в финансовом отчете предприятия, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «Акционерное общество „ЛЗЭП“, отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,7 млрд рублей, чистая прибыль — 11,2 млн рублей», — сообщается в документе. В 2021 году выручка предприятия составляла 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 219,8 млн рублей. Лысьвенский завод эмалированной посуды был основан в 1913 году. На сегодня является одним из крупнейших предприятий в Пермском крае. Акционерное общество объединяет несколько заводов, которые также производят газо-и электроплиты, товары народного потребления, литье цветных и черных металлов. С марта 2021 года предприятием руководит Иван Огородов, который с 2013 по 2017 годы возглавлял краевое министерство сельского хозяйства. Контракт АО «ЛЗЭП» с Огородовым заключен на пять лет.