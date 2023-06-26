Челябинские туристы стали чаще покупать дорогие туры за границу

26 июня 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Дорогие туры челябинцев часто включают в себя несколько стран за время отдыха Фото: Анна Майорова © URA.RU Туристы Челябинска стали чаще покупать дорогие туры за границу. Как URA.RU, отметили участники рынка, отдых в премиум-отелях подорожал меньше среднебюджетного. «Туристы, выбирающие дорогостоящие поездки, стали летать чаще. Такие клиенты любят комфорт и более сложные туры. Обычно это несколько стран, несколько хороших отелей, везде — индивидуальный трансфер», — отметила URA.RU директор по развитию группы туркомпаний СТТ Мария Кучеренко. Собеседница URA.RU рассказала, что в июне туристы компании приобрели тур за 4,5 млн рублей. За эти деньги отправились отдыхать восемь человек: шестеро взрослых и двое детей. За две недели путешественники посетят Сейшелы и ОАЭ. Эксперт заметила, что туры высокого ценового сегмента с 2022 года значительно не подорожали. Однако более массовые теперь стоят выше прошлогодних уровней, уточнил URA.RU директор SwenTour Андрей Янченко. «Если летом 2022 года в пятизвездочный отель Анталии (Турция) туристы отправились вчетвером, двое взрослых и дети, за 200 тысяч рублей, то теперь такой же тур стоит 400 тысяч. На ближайшие даты таких цен нет, путевки дешевле, но отдых с вылетами через месяц стоит дорого. Отельеры ждут ажиотажного спроса и поднимают цены, но его не наблюдается», — отметил Янченко. Говоря о luxury-отдыхе, участник рынка привел в пример тур в отель на турецком берегу на двоих за 1,6 млн рублей на 10 дней. За эти деньги поселят в гостинице категории «премиум» в Белеке. К туристам там приставлены личные консьержи, каждой семье обеспечены своя вилла с бассейном, ресторан с эксклюзивными представлениями. Пляжи оборудованы индивидуальными кабанами (шатрами) на пляже с личными холодильниками, барами, вентиляцией и розетками. В июне за 1,5 млн рублей в Турцию на 12 дней отправились отдыхать туристы президента Челябинской ассоциации турорганизаций Инны Лобода. Эксперт отметила, что турецкие отели по цене выше египетских, где можно провести отпуск по относительно бюджетной цене. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туристы Челябинска стали чаще покупать дорогие туры за границу. Как URA.RU, отметили участники рынка, отдых в премиум-отелях подорожал меньше среднебюджетного. «Туристы, выбирающие дорогостоящие поездки, стали летать чаще. Такие клиенты любят комфорт и более сложные туры. Обычно это несколько стран, несколько хороших отелей, везде — индивидуальный трансфер», — отметила URA.RU директор по развитию группы туркомпаний СТТ Мария Кучеренко. Собеседница URA.RU рассказала, что в июне туристы компании приобрели тур за 4,5 млн рублей. За эти деньги отправились отдыхать восемь человек: шестеро взрослых и двое детей. За две недели путешественники посетят Сейшелы и ОАЭ. Эксперт заметила, что туры высокого ценового сегмента с 2022 года значительно не подорожали. Однако более массовые теперь стоят выше прошлогодних уровней, уточнил URA.RU директор SwenTour Андрей Янченко. «Если летом 2022 года в пятизвездочный отель Анталии (Турция) туристы отправились вчетвером, двое взрослых и дети, за 200 тысяч рублей, то теперь такой же тур стоит 400 тысяч. На ближайшие даты таких цен нет, путевки дешевле, но отдых с вылетами через месяц стоит дорого. Отельеры ждут ажиотажного спроса и поднимают цены, но его не наблюдается», — отметил Янченко. Говоря о luxury-отдыхе, участник рынка привел в пример тур в отель на турецком берегу на двоих за 1,6 млн рублей на 10 дней. За эти деньги поселят в гостинице категории «премиум» в Белеке. К туристам там приставлены личные консьержи, каждой семье обеспечены своя вилла с бассейном, ресторан с эксклюзивными представлениями. Пляжи оборудованы индивидуальными кабанами (шатрами) на пляже с личными холодильниками, барами, вентиляцией и розетками. В июне за 1,5 млн рублей в Турцию на 12 дней отправились отдыхать туристы президента Челябинской ассоциации турорганизаций Инны Лобода. Эксперт отметила, что турецкие отели по цене выше египетских, где можно провести отпуск по относительно бюджетной цене.