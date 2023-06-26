В гордуме Тюмени освободится вакантное место

Герой России Рустам Сайфуллин уйдет в заксобрание посередине VIII созыва гордумы Тюмени

26 июня 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Герой РФ Рустам Сайфуллин освободит место в гордуме Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Через три года в думе Тюмени освободится вакантное место. Герой России Рустам Сайфуллин, который находится на проходном месте в списке по итогам праймериз, уже в середине VIII созыва сдаст мандат. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Статус Сайфуллина слишком высок для гордумы. Он использует ее как стартовую площадку для политической карьеры, после чего изберется в заксобрание», — поделился источник агентства. По данным источника, Сайфуллин покинет гордуму в 2026 году, когда будет избираться новый созыв Тюменской областной думы. По итогам праймериз Сайфуллин занял 5 место, однако, учитывая вероятные подвижки участников праймериз перед ним, герой России поднимется еще выше. Выборы в городскую думу Тюмени пройдут 10 сентября.

Через три года в думе Тюмени освободится вакантное место. Герой России Рустам Сайфуллин, который находится на проходном месте в списке по итогам праймериз, уже в середине VIII созыва сдаст мандат. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политтусовки. «Статус Сайфуллина слишком высок для гордумы. Он использует ее как стартовую площадку для политической карьеры, после чего изберется в заксобрание», — поделился источник агентства. По данным источника, Сайфуллин покинет гордуму в 2026 году, когда будет избираться новый созыв Тюменской областной думы. По итогам праймериз Сайфуллин занял 5 место, однако, учитывая вероятные подвижки участников праймериз перед ним, герой России поднимется еще выше. Выборы в городскую думу Тюмени пройдут 10 сентября.