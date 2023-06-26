Продюсер Пригожин передумал менять фамилию из-за мятежа однофамильца

26 июня 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Намерение поменять фамилию было шутливым, заявил Иосиф Пригожин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин передумал о желании сменить фамилию из-за сходства с лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Продюсер отметил, что это была шутка для снятия стресса. «Идея о смене фамилии была шуткой, чтобы снять стресс», — передает слова Пригожина «Лента.ру». Он также отметил, что именно он сделал свою фамилию известной в индустрии развлечений. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по его бойцам и начал вооруженный мятеж. Иосиф Пригожин в связи с этим подвергся нападкам в интернете из-за совпадения фамилии с основателем ЧВК «Вагнер». В комментариях на его странице и в социальных сетях появились шутки и мемы. В своем блоге Иосиф Пригожин объявил о том, что принял важное решение, касающееся его отношений с Валерией: «Беру фамилию жены!», передают «Дни.ру».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин передумал о желании сменить фамилию из-за сходства с лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Продюсер отметил, что это была шутка для снятия стресса. «Идея о смене фамилии была шуткой, чтобы снять стресс», — передает слова Пригожина «Лента.ру». Он также отметил, что именно он сделал свою фамилию известной в индустрии развлечений. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по его бойцам и начал вооруженный мятеж. Иосиф Пригожин в связи с этим подвергся нападкам в интернете из-за совпадения фамилии с основателем ЧВК «Вагнер». В комментариях на его странице и в социальных сетях появились шутки и мемы. В своем блоге Иосиф Пригожин объявил о том, что принял важное решение, касающееся его отношений с Валерией: «Беру фамилию жены!», передают «Дни.ру».