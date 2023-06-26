Продюсер Пригожин передумал менять фамилию из-за мятежа однофамильца

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, валерия, пригожин иосиф
Намерение поменять фамилию было шутливым, заявил Иосиф Пригожин Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин передумал о желании сменить фамилию из-за сходства с лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Продюсер отметил, что это была шутка для снятия стресса.

«Идея о смене фамилии была шуткой, чтобы снять стресс», — передает слова Пригожина «Лента.ру». Он также отметил, что именно он сделал свою фамилию известной в индустрии развлечений.

Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по его бойцам и начал вооруженный мятеж. Иосиф Пригожин в связи с этим подвергся нападкам в интернете из-за совпадения фамилии с основателем ЧВК «Вагнер». В комментариях на его странице и в социальных сетях появились шутки и мемы. В своем блоге Иосиф Пригожин объявил о том, что принял важное решение, касающееся его отношений с Валерией: «Беру фамилию жены!», передают «Дни.ру».

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин передумал о желании сменить фамилию из-за сходства с лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Продюсер отметил, что это была шутка для снятия стресса. «Идея о смене фамилии была шуткой, чтобы снять стресс», — передает слова Пригожина «Лента.ру». Он также отметил, что именно он сделал свою фамилию известной в индустрии развлечений. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по его бойцам и начал вооруженный мятеж. Иосиф Пригожин в связи с этим подвергся нападкам в интернете из-за совпадения фамилии с основателем ЧВК «Вагнер». В комментариях на его странице и в социальных сетях появились шутки и мемы. В своем блоге Иосиф Пригожин объявил о том, что принял важное решение, касающееся его отношений с Валерией: «Беру фамилию жены!», передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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