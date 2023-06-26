Лавров: спецслужбы выяснят, участвовал ли Запад в мятеже Пригожина

26 июня 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Лавров ответил на вопрос о причастности Запада к попытке мятежа в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Российские спецслужбы разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в мятеже бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Я работаю в ведомстве, которое не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях, но у нас есть такие структуры, и уверяю вас, они уже в этом разбираются», — сказал Лавров в интервью телеканалу RT. Так министр ответил на вопрос о доказательствах того, что ни разведслужбы Украины, ни разведслужбы западных стран не были замешаны в событиях 24 июня. Мятеж Евгения Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня, он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Представители посольства США общались с МИД РФ по теме безопасности в связи с мятежом. Лавров рассказывал, что американский посол в Москве Линн Трейси предоставила понимание того, что Вашингтон не причастен к мятежу Пригожина и выразила надежду на сохранение ядерного оружия РФ в надежных руках.

Российские спецслужбы разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в мятеже бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Я работаю в ведомстве, которое не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях, но у нас есть такие структуры, и уверяю вас, они уже в этом разбираются», — сказал Лавров в интервью телеканалу RT. Так министр ответил на вопрос о доказательствах того, что ни разведслужбы Украины, ни разведслужбы западных стран не были замешаны в событиях 24 июня. Мятеж Евгения Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня, он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Представители посольства США общались с МИД РФ по теме безопасности в связи с мятежом. Лавров рассказывал, что американский посол в Москве Линн Трейси предоставила понимание того, что Вашингтон не причастен к мятежу Пригожина и выразила надежду на сохранение ядерного оружия РФ в надежных руках.