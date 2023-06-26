Лавров: спецслужбы выяснят, участвовал ли Запад в мятеже Пригожина

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров ответил на вопрос о причастности Запада к попытке мятежа в России Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Российские спецслужбы разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в мятеже бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Я работаю в ведомстве, которое не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях, но у нас есть такие структуры, и уверяю вас, они уже в этом разбираются», — сказал Лавров в интервью телеканалу RT. Так министр ответил на вопрос о доказательствах того, что ни разведслужбы Украины, ни разведслужбы западных стран не были замешаны в событиях 24 июня.

Мятеж Евгения Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня, он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Представители посольства США общались с МИД РФ по теме безопасности в связи с мятежом. Лавров рассказывал, что американский посол в Москве Линн Трейси предоставила понимание того, что Вашингтон не причастен к мятежу Пригожина и выразила надежду на сохранение ядерного оружия РФ в надежных руках.

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Российские спецслужбы разбираются, могли ли быть задействованы западные разведки в мятеже бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Я работаю в ведомстве, которое не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях, но у нас есть такие структуры, и уверяю вас, они уже в этом разбираются», — сказал Лавров в интервью телеканалу RT. Так министр ответил на вопрос о доказательствах того, что ни разведслужбы Украины, ни разведслужбы западных стран не были замешаны в событиях 24 июня. Мятеж Евгения Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня, он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Бизнесмен остановил мятеж после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Представители посольства США общались с МИД РФ по теме безопасности в связи с мятежом. Лавров рассказывал, что американский посол в Москве Линн Трейси предоставила понимание того, что Вашингтон не причастен к мятежу Пригожина и выразила надежду на сохранение ядерного оружия РФ в надежных руках.
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