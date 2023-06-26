Лавров: США исключили причастность к мятежу Пригожина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
В США не причастны к мятежу Евгения Пригожина, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Посол США в Москве Линн Трейси предоставила понимание того, что США не причастны к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и выразила надежду на сохранение ядерного оружия РФ в надежных руках. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Посол США в Москве Линн Трейси передала сигналы о том, что Белый дом не причастен к мятежу Пригожина», — передает слова Лаврова RT. Он также отметил, что США каждый раз реагируют по-разному на попытки госпереворотов в других странах, в зависимости от того, кто у власти.

Мятеж Евгения Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня, он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Представители посольства США общались с МИД РФ по теме безопасности в связи с мятежом.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол США в Москве Линн Трейси предоставила понимание того, что США не причастны к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и выразила надежду на сохранение ядерного оружия РФ в надежных руках. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Посол США в Москве Линн Трейси передала сигналы о том, что Белый дом не причастен к мятежу Пригожина», — передает слова Лаврова RT. Он также отметил, что США каждый раз реагируют по-разному на попытки госпереворотов в других странах, в зависимости от того, кто у власти. Мятеж Евгения Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня, он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Представители посольства США общались с МИД РФ по теме безопасности в связи с мятежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...