Лавров: США исключили причастность к мятежу Пригожина

26 июня 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

В США не причастны к мятежу Евгения Пригожина, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Посол США в Москве Линн Трейси предоставила понимание того, что США не причастны к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и выразила надежду на сохранение ядерного оружия РФ в надежных руках. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Посол США в Москве Линн Трейси передала сигналы о том, что Белый дом не причастен к мятежу Пригожина», — передает слова Лаврова RT. Он также отметил, что США каждый раз реагируют по-разному на попытки госпереворотов в других странах, в зависимости от того, кто у власти. Мятеж Евгения Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня, он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Представители посольства США общались с МИД РФ по теме безопасности в связи с мятежом.

Посол США в Москве Линн Трейси предоставила понимание того, что США не причастны к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и выразила надежду на сохранение ядерного оружия РФ в надежных руках. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Посол США в Москве Линн Трейси передала сигналы о том, что Белый дом не причастен к мятежу Пригожина», — передает слова Лаврова RT. Он также отметил, что США каждый раз реагируют по-разному на попытки госпереворотов в других странах, в зависимости от того, кто у власти. Мятеж Евгения Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня, он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Представители посольства США общались с МИД РФ по теме безопасности в связи с мятежом.