Лавров: США исключили причастность к мятежу Пригожина

Посол США в Москве Линн Трейси предоставила понимание того, что США не причастны к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и выразила надежду на сохранение ядерного оружия РФ в надежных руках. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Посол США в Москве Линн Трейси передала сигналы о том, что Белый дом не причастен к мятежу Пригожина», — передает слова Лаврова RT. Он также отметил, что США каждый раз реагируют по-разному на попытки госпереворотов в других странах, в зависимости от того, кто у власти.
Мятеж Евгения Пригожина начался в ночь с 23 по 24 июня, он обвинил Минобороны России якобы в нанесении ударов по его бойцам. Частная армия Пригожина двигалась к Москве и развернулась в 200 километрах от столицы. Представители посольства США общались с МИД РФ по теме безопасности в связи с мятежом.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.