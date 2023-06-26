Устроивший дебош в самолете глава Росмолодежи подал в отставку

26 июня 2023 в 18:58 Размер текста - 17 +

Красноруцкий подчеркнул, что уход с поста главы РСМ — его личная инициатива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Росмолодежи Павел Красноруцкий, который ранее устроил дебош на рейсе из Ханты-Мансийска в Москву, принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях. «Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива», — написал Красноруцкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что необходимые процедуры будут запущены на ближайшем заседании бюро ЦК РСМ. В июне telegram-канал Baza писал, что на Красноруцкого составили протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения. По данным журналистов, председатель Союза молодежи, выпив виски в самолете, чуть не подрался с другим пассажиром. Сам Красноруцкий отрицал факт дебоша. Он заявлял, что почти не пил и просто громко разговаривал с соседом.

Глава Росмолодежи Павел Красноруцкий, который ранее устроил дебош на рейсе из Ханты-Мансийска в Москву, принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях. «Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива», — написал Красноруцкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что необходимые процедуры будут запущены на ближайшем заседании бюро ЦК РСМ. В июне telegram-канал Baza писал, что на Красноруцкого составили протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения. По данным журналистов, председатель Союза молодежи, выпив виски в самолете, чуть не подрался с другим пассажиром. Сам Красноруцкий отрицал факт дебоша. Он заявлял, что почти не пил и просто громко разговаривал с соседом.