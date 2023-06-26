Устроивший дебош в самолете глава Росмолодежи подал в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония открытия ХХХ (I) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Челябинск , красноруцкий павел
Красноруцкий подчеркнул, что уход с поста главы РСМ — его личная инициатива Фото:

Глава Росмолодежи Павел Красноруцкий, который ранее устроил дебош на рейсе из Ханты-Мансийска в Москву, принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива», — написал Красноруцкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что необходимые процедуры будут запущены на ближайшем заседании бюро ЦК РСМ.

В июне telegram-канал Baza писал, что на Красноруцкого составили протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения. По данным журналистов, председатель Союза молодежи, выпив виски в самолете, чуть не подрался с другим пассажиром. Сам Красноруцкий отрицал факт дебоша. Он заявлял, что почти не пил и просто громко разговаривал с соседом.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Росмолодежи Павел Красноруцкий, который ранее устроил дебош на рейсе из Ханты-Мансийска в Москву, принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях. «Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива», — написал Красноруцкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что необходимые процедуры будут запущены на ближайшем заседании бюро ЦК РСМ. В июне telegram-канал Baza писал, что на Красноруцкого составили протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения. По данным журналистов, председатель Союза молодежи, выпив виски в самолете, чуть не подрался с другим пассажиром. Сам Красноруцкий отрицал факт дебоша. Он заявлял, что почти не пил и просто громко разговаривал с соседом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...