Устроивший дебош в самолете глава Росмолодежи подал в отставку

Глава Росмолодежи Павел Красноруцкий, который ранее устроил дебош на рейсе из Ханты-Мансийска в Москву, принял решение уйти в отставку. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива», — написал Красноруцкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что необходимые процедуры будут запущены на ближайшем заседании бюро ЦК РСМ.
В июне telegram-канал Baza писал, что на Красноруцкого составили протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения. По данным журналистов, председатель Союза молодежи, выпив виски в самолете, чуть не подрался с другим пассажиром. Сам Красноруцкий отрицал факт дебоша. Он заявлял, что почти не пил и просто громко разговаривал с соседом.
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