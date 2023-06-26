Кулеба оправдался за медленное наступления ВСУ

Кулеба оправдал медленный темп наступления ВСУ заминированностью территории

26 июня 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Заминированность территории влияет на тем наступления ВСУ, заявил Дмитрий Кулеба Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Люксембурге на Совете МИД Евросоюза объяснил медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимостью проводить разминирование. Об этом рассказал глава МИД Италии Антонио Таяни. «Кулеба пояснил, что украинское контрнаступление идет медленнее, чем планировалось, из-за заминированности территории, по которой совершаются наступательные действия», — передает слова Таяни телеканал Sky TG24. Глава МИД Италии добавил, что, по словам украинского министра, контрнаступление, несмотря на все факторы, продолжается. Ранее высокопоставленный американский чиновник назвал ход украинского контрнаступления «отрезвляющим» и заявил, что ВСУ отстают от графика наступательных действий. Однако, официальные лица в администрации президента США призывают к терпению и не делают скорых выводов на основе первоначальных операций. На начальном этапе контрнаступление Украины не слишком успешно, в то время как российские силы проявляют большую компетентность, чем ожидалось на Западе, передает «Ридус».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Люксембурге на Совете МИД Евросоюза объяснил медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимостью проводить разминирование. Об этом рассказал глава МИД Италии Антонио Таяни. «Кулеба пояснил, что украинское контрнаступление идет медленнее, чем планировалось, из-за заминированности территории, по которой совершаются наступательные действия», — передает слова Таяни телеканал Sky TG24. Глава МИД Италии добавил, что, по словам украинского министра, контрнаступление, несмотря на все факторы, продолжается. Ранее высокопоставленный американский чиновник назвал ход украинского контрнаступления «отрезвляющим» и заявил, что ВСУ отстают от графика наступательных действий. Однако, официальные лица в администрации президента США призывают к терпению и не делают скорых выводов на основе первоначальных операций. На начальном этапе контрнаступление Украины не слишком успешно, в то время как российские силы проявляют большую компетентность, чем ожидалось на Западе, передает «Ридус».