В Белом доме признали, что контрнаступление ВСУ «отстает от расписания»

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Украинские солдаты отстают от ранее утвержденного графика наступления, пишет The New York Times Фото:
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Один из высокопоставленных американских чиновников назвал ход украинского контрнаступления «отрезвляющим» и заявил, что ВСУ отстают от графика наступательных действий. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«ВСУ в ходе своего контрнаступления отстают от графика», — передает слова высокопоставленного чиновника США газета. Там добавили, что официальные лица в администрации президента США Джо Байдена публично призывают к терпению, несмотря на то, что в частном порядке они обеспокоены медленным прогрессом в первые две недели наступления. Высокопоставленный военный чиновник США также признал более медленные темпы операций, но подчеркнул, что это было ожидаемо из-за обширной российской обороны, и предупредил не делать скорых выводов на основе первоначальных операций.

Ранее стало известно, что начатое украинское контрнаступление захлебывается, и если Киев не примет решительных мер, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть еще большие потери в будущем. Многие украинские военные испытывают разочарование из-за ложных ожиданий, которые возложили на них перед началом контрнаступления, передает RT. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен нести ответственность за провальное контрнаступление и покинуть свой пост, сообщает «Ридус».

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Один из высокопоставленных американских чиновников назвал ход украинского контрнаступления «отрезвляющим» и заявил, что ВСУ отстают от графика наступательных действий. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «ВСУ в ходе своего контрнаступления отстают от графика», — передает слова высокопоставленного чиновника США газета. Там добавили, что официальные лица в администрации президента США Джо Байдена публично призывают к терпению, несмотря на то, что в частном порядке они обеспокоены медленным прогрессом в первые две недели наступления. Высокопоставленный военный чиновник США также признал более медленные темпы операций, но подчеркнул, что это было ожидаемо из-за обширной российской обороны, и предупредил не делать скорых выводов на основе первоначальных операций. Ранее стало известно, что начатое украинское контрнаступление захлебывается, и если Киев не примет решительных мер, то Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть еще большие потери в будущем. Многие украинские военные испытывают разочарование из-за ложных ожиданий, которые возложили на них перед началом контрнаступления, передает RT. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен нести ответственность за провальное контрнаступление и покинуть свой пост, сообщает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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